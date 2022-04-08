Vasco está definido para enfrentar o Vila Nova na estreia da Série B; veja a escalação e onde assistir

Após três semanas de preparação, o Vasco estreia pela Série B nesta sexta-feira, às 19h, contra o Vila Nova, em São Januário. Na escalação, o técnico Zé Ricardo optou pelo retorno do volante Yuri Lara, que ficou de fora em boa parte da Taça Guanabara por causa de uma lesão. Além dele, o meia Bruno Nazário volta a ser titular.No primeiro trimestre, o Cruz-Maltino chegou até as semifinais do Campeonato Carioca, porém foi eliminado pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, deu adeus a competição ao perder nos pênaltias para a Juazeirense, fora de casa. Com isso, os comandados de Zé Ricardo tiveram três semanas inteiras de preparação para a estreia da competição mais importante da temporada: a Série B.