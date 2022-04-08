Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco está definido para enfrentar o Vila Nova na estreia da Série B; veja a escalação e onde assistir
futebol

Vasco está definido para enfrentar o Vila Nova na estreia da Série B; veja a escalação e onde assistir

 Zé Ricardo optou pelo retorno do volante Yuri Lara, que ficou de fora em boa parte da Taça Guanabara por causa de uma lesão. Além dele, o meia Bruno Nazário volta a ser titular...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 18:12
Após três semanas de preparação, o Vasco estreia pela Série B nesta sexta-feira, às 19h, contra o Vila Nova, em São Januário. Na escalação, o técnico Zé Ricardo optou pelo retorno do volante Yuri Lara, que ficou de fora em boa parte da Taça Guanabara por causa de uma lesão. Além dele, o meia Bruno Nazário volta a ser titular.No primeiro trimestre, o Cruz-Maltino chegou até as semifinais do Campeonato Carioca, porém foi eliminado pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, deu adeus a competição ao perder nos pênaltias para a Juazeirense, fora de casa. Com isso, os comandados de Zé Ricardo tiveram três semanas inteiras de preparação para a estreia da competição mais importante da temporada: a Série B.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Entre os reforços recém-contratados, apenas o ponta Lucas Oliveira está entre os relacionados. o lateral-direito Gabriel Dias, o meia chileno Carlos Palacios e os atacantes Zé Vitor e Erick ainda não estão em condições de estrear com a cruz de malta no peito nesta primeira rodada.
O Vasco vai a campo com seguinte escalação: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Zé Gabriel e Nene; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.
Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
Crédito: YuriLaraestáentreostitularesdoVasconaestreiapelaSérieBcontraoVilaNova(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados