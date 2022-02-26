Vasco está definido para enfrentar o Fluminense pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

A nona rodada da Taça Guanabara será intensa para as torcidas de Fluminense e Vasco. Os rivais se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos. Na escalação do Cruz-Maltino, Nene, Juninho e Bruno Nazário estão de volta após cumprirem suspensão na última partida contra o Audax, no domingo passado. Com 19 pontos, o Gigante da Colina tenta vencer o primeiro clássico da temporada, já que foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 , no Maranhão. Além disso, em caso de vitória, os comandados de Zé Ricardo irão assumir a liderança da competição de maneira momentânea e irão ultrapassar o rival, que tem 21.