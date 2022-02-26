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Vasco está definido para enfrentar o Fluminense pelo Carioca; veja a escalação e onde assistir ao jogo

Nene, Bruno Nazário e Juninho voltam de suspensão no clássico, neste sábado, às 17h, no Nilton Santos. Recentes reforços Luiz Henrique e Quintero ficarão como opções no banco...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 16:11
A nona rodada da Taça Guanabara será intensa para as torcidas de Fluminense e Vasco. Os rivais se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos. Na escalação do Cruz-Maltino, Nene, Juninho e Bruno Nazário estão de volta após cumprirem suspensão na última partida contra o Audax, no domingo passado. Com 19 pontos, o Gigante da Colina tenta vencer o primeiro clássico da temporada, já que foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 , no Maranhão. Além disso, em caso de vitória, os comandados de Zé Ricardo irão assumir a liderança da competição de maneira momentânea e irão ultrapassar o rival, que tem 21.
Os recentes reforços Luiz Henrique e Juan Quintero estão relacionados e ficarão como opções no banco de reservas. O volante Zé Gabriel, que entrou no último domingo, também está como suplente.
A escalação do Vasco para o duelo contra o Fluminense é: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nene; Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Onde assistir: Cariocão Play e Tempo real LANCE!
Crédito: VascoestáescaladoparaenfrentaroFluminense,noNiltonSantos,pelanonarodada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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