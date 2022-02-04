Vasco entra em acordo com Bruno Gomes, libera jogador para o Internacional e adquire Zé Gabriel

Ainda montando o elenco para disputar a Série B, o Vasco contará com uma baixa e um reforço. Após acionar o clube na Justiça por conta de uma dívida de cerca de R$300 mil, Bruno Gomes entrou em acordo com o clube, que liberou o jogador para o Internacional, mantendo 50% dos direitos econômicos do volante. Em troca, o Cruz-Maltino terá o processo encerrado e recebe o zagueiro Zé Gabriel em definitivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada pelo LANCE!Zé Gabriel, que atua como volante e zagueiro, assinará por duas temporadas com o Vasco, que passa a ter 70% dos direitos econômicos sobre o jogador. No acordo, o Cruz-Maltino poderá adquirir mais 20% por preço fixado em até dois anos após a contratação. No caso de Bruno Gomes, o Internacional também terá a possibilidade de comprar mais 20% dos direitos do jogador. Além de retirar a ação na Justiça, o volante também irá perdoar a dívida do clube. A negociação está em fase de troca de documentos.