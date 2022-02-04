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Vasco entra em acordo com Bruno Gomes, libera jogador para o Internacional e adquire Zé Gabriel

Cruz-Maltino tinha dívida de aproximadamente R$300 mil com Bruno Gomes; Clube mantém 50% dos diretos econômicos do jogador...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:20
Ainda montando o elenco para disputar a Série B, o Vasco contará com uma baixa e um reforço. Após acionar o clube na Justiça por conta de uma dívida de cerca de R$300 mil, Bruno Gomes entrou em acordo com o clube, que liberou o jogador para o Internacional, mantendo 50% dos direitos econômicos do volante. Em troca, o Cruz-Maltino terá o processo encerrado e recebe o zagueiro Zé Gabriel em definitivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada pelo LANCE!Zé Gabriel, que atua como volante e zagueiro, assinará por duas temporadas com o Vasco, que passa a ter 70% dos direitos econômicos sobre o jogador. No acordo, o Cruz-Maltino poderá adquirir mais 20% por preço fixado em até dois anos após a contratação. No caso de Bruno Gomes, o Internacional também terá a possibilidade de comprar mais 20% dos direitos do jogador. Além de retirar a ação na Justiça, o volante também irá perdoar a dívida do clube. A negociação está em fase de troca de documentos.
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Crédito: BrunoGomesperdoarádívidadoVascodecercadeR$300mil(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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