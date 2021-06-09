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Vasco encara o Boavista com dois objetivos: classificar e convencer

Atuações do Cruz-Maltino nas últimas semanas mostraram dificuldades repetidas. No jogo pela Copa do Brasil, a equipe tem vantagem de empate, mas precisa evoluir coletivamente...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 07:30

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Em tese, a missão do Vasco na tarde desta quarta-feira não é das mais complicadas: pode até empatar com um time pequeno, em casa, que avança. Na prática, porém, o que se espera é não só a vitória, mas uma nova boa atuação da equipe. Tem sido artigo raro nos últimos tempos.Porque vitória não tem sido sinônimo de satisfação plena nem da torcida nem do treinador. Tanto que Marcelo Cabo já tinha sinalizado a possibilidade de fazer novas alterações após a partida contra a Ponte Preta, no último domingo.
- A entrada de um jogador como o Matias (Galarza) pode ser uma opção, vamos analisar todo o contexto. O Marquinhos Gabriel deu tudo que esperávamos para esse jogo. Se eu puder usar o Marquinhos desde o início, é claro que vou usar, mas temos a opção do Sarrafiore - explicou o treinador, que emendou:
- Vou analisar com calma. Gostei da entrada do Léo Jabá; o Michel, apesar do pouco tempo, entrou muito bem; o Matias também. Vamos criando alternativas para que o Vasco volte a performar e ter a força de Vasco da Gama - garantiu o treinador.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
É o que todos esperam. Porque ao jogar bem o time se aproxima do objetivo principal da temporada: o acesso. Mas também evita que uma zebra verde e branca passeie em São Januário.

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