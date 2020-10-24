Vasco encara o Atlético-MG na volta do Brasileirão A2 de futebol feminino

Crédito: Meninas da Colina voltam a campo segunda contra o Atlético-MG pelo Brasileirão A2 (Reprodução Instagram

Após a paralisação em virtude da pandemia global de Coronavírus, as meninas do Vasco voltam a campo na próxima segunda, contra o Atlético-MG, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro A2 de futebol feminino, às 16h, no estádio Nivaldo Pereira. O Cruz-Maltino faz parte do Grupo E do torneio, ao lado do Galo, Goiás, Botafogo, Real Brasília e Vila Nova-ES.

Antes do período de inatividade, o Gigante da Colina empatou com o Goiás por 1 a 1 na estreia da competição, ainda em março. No duelo com a equipe mineira, a atacante Isabela irá fazer a sua estreia e comentou ao site do clube sobre a preparação da equipe para o duelo.

– Depois que voltamos, fizemos os testes necessários e então iniciamos com a parte física, que é uma das coisas mais necessárias. O professor explicou tudo que era necessário, para que a gente se preparasse bem para essa reestreia. Creio que vamos retornar com tudo, tivemos uma rotina muito puxada de treinos, tiramos nossas dúvidas, acertamos os posicionamentos da equipe e tenho certeza que iremos fazer uma ótima partida – disse a atacante ao site do Vasco.

É preciso destacar que a atleta foi contratada vindo do Santos e revelou ser torcedora do clube carioca. Além disso, ela também destacou que espera dar muitas alegrias à torcida vascaína.

– É uma sensação única de poder vestir essa camisa tão pesada e com tanta história. Poder representar esse clube imenso, é sempre uma honra, então estou me sentindo muito satisfeita. Fui muito bem recebida pelo clube, pela comissão, pelas atletas e espero dar muita alegria ao Vasco – comentou Isabella.

Em busca da primeira vitória no torneio, o técnico Antony Menezes esclareceu que a equipe está pronta para o retorno apesar de ter perdido algumas atletas durante o período em que não entrou em campo. O time teve pouco mais de um mês de preparação para a partida, mas a expectativa é alta.