Vasco encaminha pagamento de dívidas de ex-funcionários, que estavam em aberto desde 1968

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco

O Vasco encaminhou, nesta segunda-feira, o pagamento de R$ 5 milhões em FGTS atrasado (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de 750 ex-funcionários. Com isso, o clube carioca deu um passo importante na redução da dívida fiscal com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!

Cabe salientar que alguns débitos inseridos na dívida ativa se arrastavam desde 1968, algo que dificultava a negociação com a PGFN. Com o pagamento, o Cruz-Maltino melhora suas condições nas conversas com o Governo pela redução da dívida fiscal.

Essa negociação acontece desde o início da gestão do presidente Jorge Salgado, mas ainda não foi selada. Segundo o portal "Jogada10", a tendência é que o acordo com a PGFN seja assinado até a próxima semana.

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A negociação é semelhante ao acordo do Cruzeiro, selado em 2020. Na época, o clube mineiro reduziu a dívida com a União de R$ 334 milhões para R$ 178 milhões. Esses valores eram referentes aos débitos tributários e fiscais. O Vasco, por sua vez, tenta a redução de 50% da dívida fiscal, que é de cerca de R$ 300 milhões.

Na última sexta, o Gigante da Colina apresentou à Justiça um plano de pagamento de R$ 93,5 milhões, à Comissão de Credores. O clube seguiu a recente lei clube-empresa e caso esse plano seja aprovado terá que quitar as dívidas cível e trabalhistas no prazo de seis anos, utilizando até 20% da receita mensal, como está previsto na lei.

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O Vasco conseguiu na Justiça o direito e teve reconhecido o direito ao Regime Centralizado de Execuções (RCE), algo também previsto na nova lei que instituiu o clube-empresa no Brasil. Dessa forma, o Cruz-Maltino apresentou o plano dentro do prazo estabelecido e agora aguarda a análise da Justiça para iniciar o pagamento.