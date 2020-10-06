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futebol

Vasco encaminha empréstimo do meia Patrick, do Grêmio

Cruz-Maltino deve ganhar a opção do jogador de 21 anos, formado na base do Tricolor Gaúcho, mas que não vem ganhando oportunidades com Renato Gaúcho frequentemente...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 15:11
Crédito: Patrick é visto como uma promessa, mas ainda não se confirmou (Lucas Uebel/Grêmio
Está em estágio avançado a negociação entre Vasco e Grêmio pelo meia Patrick. O jogador de 21 anos deverá chegar a São Januário por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano - fevereiro do ano que vem. A informação foi publicada originalmente pelo "Zero Hora".Patrick está sem espaço no Tricolor, mas deve renovar o vínculo atual, que vai até março, antes de mudar de ares. No Cruz-Maltino, o cenário é de poucas opções para a função de armador. Para o jogo desta quarta-feira, por exemplo, contra o Bahia, Benítez está suspenso.
Na última vez que o argentino foi desfalque, há pouco mais de uma semana, contra o Red Bull Bragantino, Ramon Menezes escalou o time com três volantes. Bruno César estava no banco, não jogou e foi emprestado em seguida. Carlinhos é outro que pode fazer a função, mas não agradou diante do Atlético-MG, na última rodada.
Hoje com 21 anos, Patrick teve as primeiras oportunidades no time principal do Grêmio ainda em 2017. Em 2018, chegou a ser emprestado ao Criciúma. Em 2020, tem nove participações.

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