Vasco encaminha empréstimo do meia Patrick, do Grêmio

Está em estágio avançado a negociação entre Vasco e Grêmio pelo meia Patrick. O jogador de 21 anos deverá chegar a São Januário por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano - fevereiro do ano que vem. A informação foi publicada originalmente pelo "Zero Hora".Patrick está sem espaço no Tricolor, mas deve renovar o vínculo atual, que vai até março, antes de mudar de ares. No Cruz-Maltino, o cenário é de poucas opções para a função de armador. Para o jogo desta quarta-feira, por exemplo, contra o Bahia, Benítez está suspenso.