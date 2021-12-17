Vasco encaminha a venda de Ricardo Graça para o Júbilo Iwata, do Japão

Ricardo Graça, durante partida entre Corinthians e Vasco da Gama, válida pela 37a rodada do Campeonato Brasileiro 2020 Crédito: Ofotográfico/Folhapress

Enquanto acerta chegadas, o Vasco também se movimenta por conta de saídas. Desta vez é a venda de Ricardo Graça que está na pauta. A negociação é considerada em estágio avançado para o Júbio Iwata, do Japão. A informação foi publicada originalmente pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

Os valores do negócio giram em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual). O Cruz-Maltino detém 75% dos direitos econômicos. Os detalhes finais do acordo deverão ser resolvidos nos próximos dias.

Ricardo terminou a última temporada como titular, e chegou a atuar pelo lado direito, formando uma dupla de canhotos com Leandro Castan. Com 24 anos, ele soma, de acordo com o clube, 114 jogos com a cruz de malta no peito.