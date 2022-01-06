Vasco encaminha a contratação de Weverton, lateral-direito do Red Bull Bragantino

O Vasco tem encaminhada a contratação de um lateral-direito para a temporada que começa. Trata-se de Weverton, de 22 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele deverá assinar vínculo de empréstimo até dezembro. A informação foi publicada originalmente pelo site do "O Dia" e confirmada pela reportagem do LANCE!.Weverton foi alçado a profissional pelo Cruzeiro, mas logo foi contratado pela equipe de Bragança Paulista. Ano passado foi a segunda temporada dele na equipe do interior paulista, na qual disputou 19 jogos - foi reserva na maior parte da Série A do Campeonato Brasileiro.