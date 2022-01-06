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Vasco encaminha a contratação de Weverton, lateral-direito do Red Bull Bragantino

Jogador de 22 anos deverá assinar, muito em breve, contrato de empréstimo até o fim da temporada. Vai disputar posição com Léo Matos...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 15:17

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:17

O Vasco tem encaminhada a contratação de um lateral-direito para a temporada que começa. Trata-se de Weverton, de 22 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele deverá assinar vínculo de empréstimo até dezembro. A informação foi publicada originalmente pelo site do "O Dia" e confirmada pela reportagem do LANCE!.Weverton foi alçado a profissional pelo Cruzeiro, mas logo foi contratado pela equipe de Bragança Paulista. Ano passado foi a segunda temporada dele na equipe do interior paulista, na qual disputou 19 jogos - foi reserva na maior parte da Série A do Campeonato Brasileiro.
No Vasco, ele vai disputar posição com Léo Matos. O clube disponibilizou para empréstimo o jovem Cayo Tenório, de 22 anos, com quem não conta para a temporada. Em 2021, Zeca fazia as vezes de suplente na função, embora atuasse preferencialmente pela esquerda.
Caso confirmado, Weverton será o nono reforço do Vasco para a temporada.
Crédito: WevertondeveráserononoreforçodoVascoparaatemporada(Foto:AriFerreira/RedBullBragantino

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