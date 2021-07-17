Vasco empresta atacante Tiago Reis ao Confiança-SE até o fim da Série B

O Vasco acertou, neste sábado, o empréstimo do jovem atacante Tiago Reis para o Confiança, de Sergipe, até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a divulgação do clube carioca, o atleta não poderá enfrentar o Gigante da Colina no segundo turno e a equipe sergipana irá arcar com seu salário durante esse período.
Com a chegada do centroavante Daniel Amorim, Tiago Reis perdeu espaço na equipe comandada por Marcelo Cabo. O jogador foi o grande destaque da vitória por 4 a 2 sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, ele marcou um hat-trick, no time misto que o técnico cruz-maltino colocou em campo.
Aos 21 anos, Tiago Reis é uma das revelações da base vascaína e tem contrato até 31 de dezembro de 2022. Na atual temporada, ele marcou os três gols contra o Bangu, e disputou dez jogos. Desde que subiu para os profissionais, o atacante marcou 9 gols e entrou em campo em 47 partidas.
Na equipe sergipana, Tiago Reis disputará posição com os atacantes Alex Henrique, Willians Santana e o experiente e velho conhecido da torcida carioca Hernane Brocador. Vale lembrar que Vasco e Confiança já se enfrentaram no primeiro turno, e os cariocas venceram por 1 a 0 com gol do jovem meio-campista MT.