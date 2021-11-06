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Vasco empata com o Botafogo e garante vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-17

Maycon abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Daniel Alexandre (contra) empatou para o Cruz-Maltino. O adversário da próxima fase será o Flamengo, que derrotou o Bangu...
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Publicado em 

06 nov 2021 às 15:54

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 15:54

Crédito: Matheus Lima/Vasco
No Estádio Nivaldo Pereira, Vasco e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado. Com o resultado, os meninos da Colina garantiram a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-17. O adversário da próxima fase será o Flamengo, que derrotou o Bangu. Maycon abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Daniel Alexandre (contra) empatou para o Cruz-Maltino.Como a primeira partida terminou empatada, o Vasco tinha a vantagem de uma nova igualdade para avançar - teve a melhor campanha na primeira fase. No entanto, foi o Botafogo que abriu o placar ainda no primeiro tempo com o camisa 10, Maycon. Barros errou na saída de bola, e o jogador Alvinegro finalizou sem chance para Allan Vitor.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Na etapa final, o Gigante da Colina foi em busca do resultado e pressionou. Aos 28, a equipe conseguiu o empate. Barros lançou Renan, que cruzou para GB, mas o zagueiro Daniel Alexandre tentou se antecipar e marcou contra. No fim, a equipe da Cruz de Malta conseguiu segurar o empate e garantir a classificação.
+ Às vésperas de mais um clássico, Vasco não consegue transformar posse de bola em eficiência ofensiva
Os confrontos entre Vasco e Flamengo estão previstos para os dias 20 e 27 de novembro, com horários a serem definidos pela Ferj. A entidade irá confirmar datas e horários em breve. Na outra chave, o jogo será entre o vencedor dos duelos Fluminense x Nova Iguaçu e Boavista x Resende. Ambas as partidas acontecem neste final de semana para confirmar os outros dois semifinalistas.

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