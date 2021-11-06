Vasco empata com o Botafogo e garante vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-17

Crédito: Matheus Lima/Vasco

No Estádio Nivaldo Pereira, Vasco e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado. Com o resultado, os meninos da Colina garantiram a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-17. O adversário da próxima fase será o Flamengo, que derrotou o Bangu. Maycon abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Daniel Alexandre (contra) empatou para o Cruz-Maltino.Como a primeira partida terminou empatada, o Vasco tinha a vantagem de uma nova igualdade para avançar - teve a melhor campanha na primeira fase. No entanto, foi o Botafogo que abriu o placar ainda no primeiro tempo com o camisa 10, Maycon. Barros errou na saída de bola, e o jogador Alvinegro finalizou sem chance para Allan Vitor.

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Na etapa final, o Gigante da Colina foi em busca do resultado e pressionou. Aos 28, a equipe conseguiu o empate. Barros lançou Renan, que cruzou para GB, mas o zagueiro Daniel Alexandre tentou se antecipar e marcou contra. No fim, a equipe da Cruz de Malta conseguiu segurar o empate e garantir a classificação.

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