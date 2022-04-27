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Vasco é impactado negativamente por falta de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro

Resultado positivo contra Ponte Preta pode ser virada de chave para o Cruz-Maltino deslanchar na competição e aliviar pressão em São Januário...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 07:30
Nas três primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou e, consequentemente, somou apenas três pontos. Com isso, a pressão em cima do técnico Zé Ricardo, que já era grande desde o Campeonato Carioca, aumentou e o ambiente de trabalho em São Januário foi impactado de forma negativa. Contra a Ponte Preta, somente a vitória interessa para virar essa chave na Colina e o time deslanchar no Brasileirão.> Confira a tabela da Série B do Brasileirão
> Melhora na finalização e novos protagonistas para reencontro com a vitória na Série B
Na entrevista coletiva desta terça-feira, o zagueiro Anderson Conceição pontuou que, com o triunfo sobre a Ponte Preta, o Gigante será aliviado. Assim, o elenco começará a caminhar bem na competição.
- Acredito que amanhã será uma virada de chave. Estamos trabalhando muito focados e determinados em conseguir essa primeira vitória, para dar esse alívio, tirar esse fardo e conseguir deslanchar na competição, que é o mais importante. A equipe está muito comprometida e está encaixando pouco a pouco. É um processo e eu creio que com essa primeira vitória a gente vai conseguir caminhar bem na Série B - avaliou o zagueiro vascaíno.> Torcida do Vasco se reúne com dirigentes e jogadores; Conceição comenta: 'Nos cobrar e nos apoiar'
> 'Acreditamos no trabalho': Anderson Conceição reforça confiança em Zé Ricardo no comando do Vasco
O Cruz-Maltino pode reencontrar o caminho das vitórias com a entrada e entrosamento das apostas contratadas, como Palacios, Erick e Zé Santos. O chileno, que chegou como promessa, devido as performances positivas pelo Unión Española, clube que o revelou, vive a expectativa de ser relacionado e atuar alguns minutos na partida desta quarta-feira.
Já os outros dois, que foram destaques nos estaduais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, respectivamente, jogaram nos dois últimos jogos e estão em buscando entrosamento. Inclusive, o primeiro deles chegou a ser titular no empate em 0 a 0 com a Chapecoense e a tendência é que seja mantido como titular.
O encaixe dos recém-contratados, numa divisão de responsabilidades bem determinada e estruturada dentro de campo, pode ser um dos caminhos para o Vasco voltar a vencer e triunfar na Série B do Brasileirão. Afinal, todos mostraram qualidade antes de chegarem ao Rio de Janeiro e, para desempenharem da mesma maneira, precisam de minutagem.
Crédito: JogadoresdoVascoconfiamnotrabalhodotécnicoZéRicardo(Foto:DanielRamalho/Vasco

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