Vasco e cervejaria renovam patrocínio até abril do ano que vem

Crédito: Contrato entre a Brahma e o Vasco terminou no primeiro semestre deste ano (Rafael Ribeiro/Vasco

Enquanto tenta engrenar em campo, o Vasco procura se fortalecer também fora. Nesta segunda-feira, o clube renovou o contrato de patrocínio da cervejaria Brahma. O vínculo anterior encerrou com o fim do semestre recém-encerrado, e o novo vale até abril do ano que vem.Os valores do acordo são mantidos em sigilo. A parceria, no entanto, já dura mais de dez anos e rendeu ações junto à torcida. A marca, inclusive, promete novas aparições.

- Brahma é apaixonada pelo futebol e valoriza tradições que resistem ao tempo, assim como os vascaínos. Por isso, estamos sempre investindo em iniciativas que promovam a história do Vasco e dos seus ídolos e impactem positivamente o dia a dia do clube e dos seus torcedores - afirmou Mariana Dedivitis, gerente regional de marketing da Brahma no Rio. E ela completa: