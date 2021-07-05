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Vasco e cervejaria renovam patrocínio até abril do ano que vem

Brahma é parceira do Cruz-Maltino há mais de dez anos e promete novas ações em breve. Anúncio oficial deverá ocorrer ainda nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 15:58

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:58

Crédito: Contrato entre a Brahma e o Vasco terminou no primeiro semestre deste ano (Rafael Ribeiro/Vasco
Enquanto tenta engrenar em campo, o Vasco procura se fortalecer também fora. Nesta segunda-feira, o clube renovou o contrato de patrocínio da cervejaria Brahma. O vínculo anterior encerrou com o fim do semestre recém-encerrado, e o novo vale até abril do ano que vem.Os valores do acordo são mantidos em sigilo. A parceria, no entanto, já dura mais de dez anos e rendeu ações junto à torcida. A marca, inclusive, promete novas aparições.
- Brahma é apaixonada pelo futebol e valoriza tradições que resistem ao tempo, assim como os vascaínos. Por isso, estamos sempre investindo em iniciativas que promovam a história do Vasco e dos seus ídolos e impactem positivamente o dia a dia do clube e dos seus torcedores - afirmou Mariana Dedivitis, gerente regional de marketing da Brahma no Rio. E ela completa:
- Muitas novidades vêm por aí, que serão um legado para esta e para a próxima geração de vascaínos - garante a dirigente.

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