Vasco e Botafogo ficam no empate pela 2ª rodada do Brasileiro Sub-20

No Estádio Luso Brasileiro, Vasco e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O atacante Arthur abriu o placar para os meninos da Colina, enquanto a base do Glorioso deixou tudo igual com Gabriel Henrique. Com o resultado, ambas as equipes estão com quatro pontos em dois jogos.
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O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Diogo Siston será no próximo sábado, diante do Internacional, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. O Alvinegro, por sua vez, joga no domingo, contra a Chapecoense, no CT Água Amarela.
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Durante a partida, Arthur abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo. No lance, Vinícius recebeu pela esquerda, invadiu a área e sofreu pênalti. O atacante bateu com categoria e abriu o placar. No fim, aos 43, Gabriel Henrique marcou um bonito gol e empatou a partida.
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O Campeonato Brasileiro Sub-20 é disputado pelos 20 clubes melhores colocados no Ranking Nacional. Na Primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único no sistema de pontos corridos e os oito melhores avançam para as quartas de finais.
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Vale destacar que na primeira rodada da competição nacional, as duas equipes venceram por 2 a 0. O Vasco derrotou a Chapecoense no Estádio Nivaldo Pereira, e o Botafogo venceu o Grêmio, fora de casa, no Hélio Dourado.