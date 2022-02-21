Vasco e 777 Partners assinam memorando de entendimento da SAF: 'O marco zero de um novo futuro'

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira, que assinou um memorando de entendimento com a empresa 777 Partners para o investimento no futebol do clube. A proposta "não-vinculante" é de que a companhia norte-americana pretende investir R$ 700 milhões em troca de 70% de participação na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) cruz-maltina. De acordo com o anúncio do clube, a oferta valoriza a SAF em R$ 1,7 bilhão, tornando esta a maior transação da história do futebol brasileiro. Com isso, a empresa fará um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões, que poderá ser convertido em ações da SAF quando a transação for finalizada; A transação passará pela avaliação dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Beneméritos, em Assembleia Geral.

O prazo para que essa negociação seja finalizada é de 90 dias (3 meses). Segundo a nota, o acordo pretende recuperar o Vasco e recolocá-lo no protagonismo do futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners será um parceiro estratégico para viabilizar planos ambiciosos e o futuro sustentável do clube. Com investimentos para o futebol e nos esportes Olímpicos e Paralímpicos.

Com isso, o Gigante da Colina irá utilizar esse investimento para modernizar o acesso a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação de talentos. Outro ponto da nota é que o clube irá ceder direito de uso do estádio de São Januário para a SAF (remodelagem). Cabe salientar que seguirá com a propriedade das suas sedes: Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário.

- É com orgulho que anunciamos o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo, com capacidade financeira e operacional, que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar de Gigante do futebol, no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida - disse Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama.

Com investimentos no futebol mundial, a 777 Partners comprou integralmente o Genoa, da Itália, e adquiriu participação minoritária no Sevilla, da Espanha. Ela é uma empresa norte-americana fundada em 2015 com sede em Miami, nos Estados Unidos, com investimentos privados em diversos setores: aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento.

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- Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama - revelou Josh Wander, fundador e Sócio-administrador da 777 Partners.

- Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos no mundo, em um país que vive e respira futebol, assim como nós - completouConfira na íntegra a nota do Vasco

O Club de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners anunciam que assinaram um memorando de entendimento para um investimento no futebol do Vasco da Gama.

A proposta não vinculante da companhia de investimentos norte-americana é aportar R$ 700 milhões em troca de 70% de participação na Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol (“Vasco SAF”) a ser constituída. Incluindo a dívida de R$ 700 milhões a ser assumida pelo Vasco SAF, a oferta valoriza a SAF em R$ 1,7 bilhão, tornando esta a maior transação da história do futebol brasileiro.

A 777 Partners concordou em fazer ao CRVG um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões, conversível em ações do Vasco SAF no fechamento da transação.

Durante um período de 90 dias, a 777 Partners irá conduzir uma due diligence confirmatória para que se possa finalizar o investimento, que ainda será sujeito à aprovação dos sócios do CRVG na Assembleia Geral.

A transação ajudará o Vasco a recuperar seu papel de protagonista no futebol brasileiro e internacional. A 777 Partners atuará como um parceiro estratégico de longo prazo para viabilizar os planos ambiciosos e o futuro sustentável do Vasco.

O Vasco SAF será o principal investimento da 777 Partners na América do Sul, e o Vasco utilizará a rede de empresas da 777 para modernizar o clube com acesso a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação de talentos.

O CRVG irá transferir seus ativos de futebol e cederá o direito de uso do estádio de São Januário para a SAF, enquanto mantém a propriedade das suas sedes: Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário.

A SAF criará condições para que o futebol do Vasco recupere sua alta performance esportiva e para a sustentabilidade de longo prazo do CRVG, e o clube poderá aumentar seus investimentos nos esportes Olímpicos e Paralímpicos.

“É com orgulho que anunciamos o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo, com capacidade financeira e operacional, que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar de Gigante do futebol, no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida”, afirma Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama.

Dentre os diversos investimentos nos ramos de esportes, entretenimento e mídia, a 777 Partners recentemente adquiriu a propriedade total do Genoa C.F.C., clube de futebol mais antigo da Itália, e também possui uma parcela considerável do Sevilla FC, um dos clubes de futebol mais prestigiados e bem sucedidos da Espanha.

“Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama”, disse Josh Wander, fundador e Sócio-administrador da 777 Partners. “Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos no mundo, em um país que vive e respira futebol, assim como nós.”