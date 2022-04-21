Vasco divulga relacionados para o jogo contra a Chapecoense com dois reforços, mas sem Palacios e Juninho

O Vasco tem novidades na lista de relacionados para o jogo. Contra a Chapecoense, nesta sexta-feira, estão à disposição e viajaram para Santa Catarina os reforços Danilo Boza e o atacante Zé Santos (antes chamado de Zé Vitor, mas o nome é o mesmo do zagueiro que já estava no elenco).Além da dupla que poderá jogar pelo Cruz-Maltino pela primeira vez, também aparece na lista Matheus Barbosa. O volante está fora das partidas há mais de um mês, inicialmente por lesão, mas já estava recuperado. Por outro lado, Juninho e Carlos Palacios não embarcaram.
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O meio-campista revelado no Vasco sentiu dores na coxa direita no treino desta quinta-feira e será submetido a exame. Já o chileno ainda aprimora a parte física antes de ser relacionado. Confira a lista completa:
Goleiros: Alexander, Fintelman, Thiago RodriguesZagueiros: Zé Vitor, Anderson Conceição, Danilo Boza, QuinteroLaterais: Edimar, Gabriel Dias, Riquelme e WevertonVolantes: Andrey, Matheus Barbosa, Yuri Lara, Zé GabrielMeias: Bruno Nazário, NeneAtacantes: Erick, Figueiredo, Gabriel Pec, Lucas Oliveira, Raniel, Vinícius e Zé Santos