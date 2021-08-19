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Vasco divulga programação de aniversário; Cruz-maltino completa 123 anos no próximo sábado

Com direito à live especial com convidados e uma Cerimônia de apresentação da expansão do CT da Base Forte, em Duque de Caxias, clube pretende celebrar a data tão especial...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:09
Crédito: Divulgação/ Vasco Twitter
O Vasco completará 123 anos de sua rica história no próximo sábado, dia 21 de agosto, e divulgou em seu site oficial uma programação especial. Com direito à live especial com diversas atrações e uma Cerimônia de apresentação da expansão do CT da Base Forte, em Duque de Caxias, o clube pretende celebrar a data tão especial.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Além disso, o time usará um patch especial no uniforme na partida diante do Operário (PR), em Ponta Grossa, no Paraná, pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 29, será realizado o lançamento da camisa oficial 2. Dois dias depois, o Cruz-Maltino irá divulgar uma parceria com o e-Museu do Esporte.
Confira abaixo a programação de aniversário do Clube:
18/810h – Vasco recebe em São Januário visita de crianças e jovens das comunidades da Barreira do Vasco e Tuiuti, integrantes do projeto social Onda Solidária. (já realizada)
20/0819h – Sessão Solene Conselho Deliberativo
21/0806h – Alvorada e hasteamento das bandeiras nas sedes sociais do clube: São Januário, Lagoa e Calabouço08h – Missa de Ação de Graças na capela de N.S. das Vitórias, em São Januário10h – Cerimônia de apresentação da expansão do CT da Base Forte, em Duque de Caxias15h30 – Live especial de aniversário na VascoTV com diversas atrações19h – Patch dos 123 anos na camisa da equipe profissional no jogo Operário x Vasco
23/08– Início da campanha para recuperação do Centro Cultural Cândido José de Araújo (Candinho), local de fundação do clube, em parceria com a Ambev– 85 anos de instalação do mastro principal do Estádio Vasco da Gama (Mastro do Tymbira), em São Januário.
29/08– Lançamento da camisa oficial 2 (2021/2022)
31/08– Lançamento parceria Vasco + e-Museu do Esporte

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