Vasco divulga nova parcial da #VasPix e total de doações se aproxima de R$ 500 mil

O Vasco divulgou uma nova parcial das doações recebidos por meio das transferências bancárias instantâneas. A #VasPix - ou #VascoPix - teve início espontaneamente, no início do mês e, nos primeiros dias, gerou forte engajamento nas redes sociais. Mesmo com ritmo reduzido, o valor total recebido pelo clube se aproxima de R$ 500 mil.Pela prestação de contas desta segunda-feira, com valores relativos à última semana, quase R$ 15 mil foram arrecadados. O clube já havia informado que o destino do montante será o futebol de base.
Confira as parciais até aqui:R$ 442.587,73 (1/5 a 6/5)R$ 37.959,00 (8/5 a 13/5)R$ 14.559,66 (14/5 a 20/5)
Logo, o total, até o momento, pelos valores divulgados pelo clube é de:R$ 495.105,73.