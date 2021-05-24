Vasco divulga nova parcial da #VasPix e total de doações se aproxima de R$ 500 mil

O Vasco divulgou uma nova parcial das doações recebidos por meio das transferências bancárias instantâneas. A #VasPix - ou #VascoPix - teve início espontaneamente, no início do mês e, nos primeiros dias, gerou forte engajamento nas redes sociais. Mesmo com ritmo reduzido, o valor total recebido pelo clube se aproxima de R$ 500 mil.Pela prestação de contas desta segunda-feira, com valores relativos à última semana, quase R$ 15 mil foram arrecadados. O clube já havia informado que o destino do montante será o futebol de base.