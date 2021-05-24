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Vasco divulga nova parcial da #VasPix e total de doações se aproxima de R$ 500 mil

Campanha que começou na internet segue engajando, mesmo que em ritmo mais lento; clube já havia informado que o destino dos valores é o futebol de base...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 16:01
Crédito: Na semana passado, montante doado beirou R$ 15 mil (Divulgação/Vasco da Gama
O Vasco divulgou uma nova parcial das doações recebidos por meio das transferências bancárias instantâneas. A #VasPix - ou #VascoPix - teve início espontaneamente, no início do mês e, nos primeiros dias, gerou forte engajamento nas redes sociais. Mesmo com ritmo reduzido, o valor total recebido pelo clube se aproxima de R$ 500 mil.Pela prestação de contas desta segunda-feira, com valores relativos à última semana, quase R$ 15 mil foram arrecadados. O clube já havia informado que o destino do montante será o futebol de base.
Confira as parciais até aqui:R$ 442.587,73 (1/5 a 6/5)R$ 37.959,00 (8/5 a 13/5)R$ 14.559,66 (14/5 a 20/5)
Logo, o total, até o momento, pelos valores divulgados pelo clube é de:R$ 495.105,73.

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