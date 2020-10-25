Vasco divulga lista de inscritos para a segunda fase da Sul-Americana

Crédito: Ricardo Sá Pinto terá seu primeiro teste internacional sob o comando do Vasco da Gama (Reprodução

A Copa Sul-Americana está de volta. Após meses de interrupção em virtude da pandemia global de Coronavírus, a competição continental retornará nesta semana. Para diminuir os impactos da doença, a Conmebol decidiu aumentar o número de atletas inscritos por equipe para 50. Com isso, o Vasco divulgou neste domingo sua lista para a sequência do torneio com mais 9 jogadores das categorias de base e 46 atletas no total.

O Gigante da Colina inscreveu Neto Borges, Leonardo Gil, Fintelman (sub-20) Carlinhos, Marcelo Alves, Fellipe Bastos, Martín Benitez, Ygor Catatau e Guilherme Parede. Já Nathan, Marrony, Jordi e Raul foram retirados, pois não defendem mais a equipe de São Januário.

Além deles, o clube decidiu dar chance a nove jogadores da categoria sub-20, que estarão à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto. Gabriel Saulo (LD), Weverton (V), Rodrigo (V), Laranjeira (M), Arthur Sales (M), João Pedro (M), MT (A) e Figueiredo (A) foram inscritos na competição. O zagueiro Menezes, o lateral esquerdo Riquelme e o meia Caio Lopes já constavam na lista desde a primeira fase.Outra novidade fica por conta da inscrição da nova comissão técnica europeia: o técnico português Ricardo Sá Pinto acompanhado dos compatriotas Rui Mota (auxiliar técnico), Miguel Moreira (preparador físico) e Igor Dias (analista de desempenho). Com eles, terá o auxiliar permanente Alexandre Grasseli, promovido do sub-20, e o treinador de goleiros Carlos Germano, ídolo do clube.

O duelo com o Caracas, que decidirá uma vaga nas oitavas de finais da competição, terá início na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário. Neste sentido, o Vasco necessita fazer um bom resultado em casa para decidir com mais tranquilidade na Venezuela, dia 4 de novembro.