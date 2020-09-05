Vasco divulga e-mail para sócios pedirem recursos e impugnações da lista de elegíveis e votantes

Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O sábado turbulento na porta de São Januário causou mudanças na maneira como os associados poderão assegurar que estão aptos para votar no pleito eleitoral do Vasco. Na noite deste sábado, o Cruz-Maltino anunciou um e-mail no qual sócios "que quiserem encaminhar recursos ou pedidos de impugnação referentes às listas de sócios elegíveis e votantes" poderão fazer requerimentos via endereço eletrônico.

O envio dos documentos poderá ser feito pelo e-mail [email protected] . Segundo a diretoria administrativa cruz-maltina, a atitude foi tomada "atendendo a centenas de pedidos de sócios estatuários que moram em outros estados ou que não podem se deslocar à secretaria do clube".

O Vasco também frisou que "os requerimentos deverão ser endereçados em nome da Junta de Recursos até a próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, último dia para a apresentação de recursos ou impugnações".

O Vasco orientou "todos os sócios que se sentirem no direito de integrar as listas de votantes e/ou de elegíveis a apresentar recurso à Junta de Recursos, presencialmente na Secretaria ou através do e-mail [email protected] ". Além disto, anunciou os horários que a secretaria estará aberta no qual os associados que optarem por comparecer presencialmente possam entrar com recursos e impugnações:

Terça-feira (8/9): das 9h às 17hQuarta-feira (9/9): das 9h às 17hQuinta-feira (10/9): das 9h às 17hSexta-feira (11/9): das 9h às 17h

Na nota oficial, o Vasco também detalhou como foi a condução do processo para chegar aos sócios elegíveis e votantes que foi divulgada no site oficial. Neste sábado, associados tiveram de comparecer presencialmente para entrar com recursos ou impugnações sobre suas situações, causando filas com presença de idosos. SEGUE A NOTA NA ÍNTEGRA

Atendendo a centenas de pedidos de sócios estatuários que moram em outros estados ou que não podem se deslocar à Secretaria do Clube, a Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, os associados que quiserem encaminhar recursos ou pedidos de impugnação referentes às listas de sócios elegíveis e votantes poderão fazê-lo por intermédio do e-mail: [email protected] . Os requerimentos deverão ser endereçados em nome da Junta de Recursos até a próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, último dia para a apresentação de recursos ou impugnações.

Diante das dúvidas e manifestações suscitadas a partir da publicação das listas de sócios elegíveis e de sócios votantes com vistas à Assembleia Geral Ordinária, o Clube aproveita para esclarecer alguns fatos:

Como é de conhecimento de todos, a atual Diretoria Administrativa implementou um novo programa de sócios, tendo como parceira uma das mais conceituadas empresas do setor. O Clube passou a ter uma sofisticada plataforma de gestão da base de sócios, integralmente digitalizada e com toda a administração financeira realizada de forma eletrônica.

Quando da implantação desta nova plataforma, cabe lembrar, houve a migração de dados de toda a base de sócios e de suas respectivas informações que constavam no sistema anterior.

Além dos critérios aprovados pela Junta Deliberativa para o fechamento das listas de elegíveis e votantes, o citado colegiado também se baseia nas informações financeiras dos associados para a definição das duas relações. Dados inconclusivos no histórico de pagamentos da base anterior, que foi, repita-se, importada pelo atual sistema, podem ter sido, no entendimento da Junta Deliberativa, motivo para a exclusão do nome de associados das listas de votantes e de elegíveis.

Nunca é demais lembrar que a responsabilidade pela definição de ambas as listas é da Junta Deliberativa e não da Diretoria Administrativa.

Cabe ressaltar também que a lista de sócios aptos a votar fornecida pela Secretaria do Clube à Junta Deliberativa somava 8.843 nomes. No entanto, de acordo com os critérios estabelecidos pela Junta Deliberativa – e não pela Diretoria Administrativa –, a lista de sócios votantes acabou reduzida para 7.981 nomes.

O Clube orienta todos os sócios que se sentirem no direito de integrar as listas de votantes e/ou de elegíveis a apresentar recurso à Junta de Recursos, presencialmente na Secretaria ou através do e-mail [email protected] . Conforme já divulgado, a Secretaria estará aberta exclusivamente para o recebimento de recursos e impugnações nos seguintes dias e horários: