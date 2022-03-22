Vasco divulga a programação para esta semana

O Vasco divulgou sua programação para esta semana. Após a derrota para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, o Cruzmaltino retornará às atividades na próxima quarta, já focando em sua preparação para a Série B, que começa em menos de três semanas.
Confira a agenda do Vasco para essa semana:
QUARTA-FEIRA (23/03)
Tarde – Treino – CT Moacyr Barbosa
Sem janela para a imprensa
QUINTA-FEIRA (24/03)
Tarde – Treino – CT Moacyr Barbosa
Janela para imprensa (presencial): 15h
SEXTA-FEIRA (25/03)
Tarde – Treino – CT Moacyr Barbosa
Janela para imprensa (presencial): 15h
SÁBADO (26/03)
Manhã- Treino- CT Moacyr Barbosa
Sem janela para a imprensa
DOMINGO (27/03)
Manhã- Treino- CT Moacyr Barbosa
Sem janela para a Imprensa