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futebol

Vasco divulga a programação para esta semana

Todas as atividades serão realizadas no CT Moacyr Barbosa...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 14:19

Publicado em 22 de Março de 2022 às 14:19

O Vasco divulgou sua programação para esta semana. Após a derrota para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, o Cruzmaltino retornará às atividades na próxima quarta, já focando em sua preparação para a Série B, que começa em menos de três semanas.
Confira a agenda do Vasco para essa semana:
QUARTA-FEIRA (23/03)
Tarde – Treino – CT Moacyr Barbosa
Sem janela para a imprensa
QUINTA-FEIRA (24/03)
Tarde – Treino – CT Moacyr Barbosa
Janela para imprensa (presencial): 15h
SEXTA-FEIRA (25/03)
Tarde – Treino – CT Moacyr Barbosa
Janela para imprensa (presencial): 15h
SÁBADO (26/03)
Manhã- Treino- CT Moacyr Barbosa
Sem janela para a imprensa
DOMINGO (27/03)
Manhã- Treino- CT Moacyr Barbosa
Sem janela para a Imprensa
Crédito: VascodivulgacalendáriodasemanaparainiciarapreparaçãoparaaSérieB(Foto:FelippeRocha/LANCE!

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