Vasco disponibiliza ferramenta para torcedores enviarem planos de sócio como presente de Natal

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Os torcedores do Vasco que ainda não conseguiram garantir presentes de Natal para amigos e parentes também apaixonados pelo Cruz-Maltino agora têm uma boa alternativa. O clube disponibilizou uma plataforma para assinaturas de categorias do Gigante - programa de sócio-torcedor da equipe - onde o usuário pode adquirir um dos planos e enviar como presente para outra pessoa.

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A plataforma oferece seis categorias do plano de sócios, com diferentes valores e benefícios. Basta o usuário escolher uma opção e realizar a compra. Após o pagamento, receberá um código, que deverá enviar a quem deseja presentear. Com o código, o presenteado precisará apenas entrar no site do Gigante e ativar o plano.

+Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro A ferramenta foi desenvolvida pela Feng Brasil - empresa especializada em programas de sócios e engajamento de torcedores - que também participou do processo de criação da iniciativa e é parceira do clube na gestão do Gigante desde 2019. A empresa também trabalha com os programas de Flamengo, Santos e Juventude.

- Temos conversas constantes com a diretoria e com o Eduardo Sá, que lidera o programa dentro do Vasco, para analisarmos resultados e discutirmos novas ideias e campanhas. Assim, surgiu essa iniciativa. Achamos interessante dar presentes que as pessoas se identifiquem, e ser sócio é exatamente afirmar o orgulho de ter o clube como parte importante de si mesmo. Por isso, a assinatura de um plano pode ser uma ótima opção para um vascaíno, e poder facilitar isso, juntamente com nosso time de tecnologia que criou a ferramenta, é motivo de grande felicidade e satisfação - explica André Monnerat, Diretor de Negócios da Feng.

Em um ano de isolamento social e dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, a plataforma surge como uma alternativa rápida e prática de garantir um presente de Natal para amigos vascaínos, sem precisar sair de casa ou aguardar a entrega de algum outro produto.