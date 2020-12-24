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Vasco disponibiliza ferramenta para torcedores enviarem planos de sócio como presente de Natal

Iniciativa serve como opção de presente para vascaínos em época de festas de fim de ano...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 13:46
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Os torcedores do Vasco que ainda não conseguiram garantir presentes de Natal para amigos e parentes também apaixonados pelo Cruz-Maltino agora têm uma boa alternativa. O clube disponibilizou uma plataforma para assinaturas de categorias do Gigante - programa de sócio-torcedor da equipe - onde o usuário pode adquirir um dos planos e enviar como presente para outra pessoa.
+Confira da retrospectiva do Vasco em 2020
A plataforma oferece seis categorias do plano de sócios, com diferentes valores e benefícios. Basta o usuário escolher uma opção e realizar a compra. Após o pagamento, receberá um código, que deverá enviar a quem deseja presentear. Com o código, o presenteado precisará apenas entrar no site do Gigante e ativar o plano.
+Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro A ferramenta foi desenvolvida pela Feng Brasil - empresa especializada em programas de sócios e engajamento de torcedores - que também participou do processo de criação da iniciativa e é parceira do clube na gestão do Gigante desde 2019. A empresa também trabalha com os programas de Flamengo, Santos e Juventude.
- Temos conversas constantes com a diretoria e com o Eduardo Sá, que lidera o programa dentro do Vasco, para analisarmos resultados e discutirmos novas ideias e campanhas. Assim, surgiu essa iniciativa. Achamos interessante dar presentes que as pessoas se identifiquem, e ser sócio é exatamente afirmar o orgulho de ter o clube como parte importante de si mesmo. Por isso, a assinatura de um plano pode ser uma ótima opção para um vascaíno, e poder facilitar isso, juntamente com nosso time de tecnologia que criou a ferramenta, é motivo de grande felicidade e satisfação - explica André Monnerat, Diretor de Negócios da Feng.
Em um ano de isolamento social e dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, a plataforma surge como uma alternativa rápida e prática de garantir um presente de Natal para amigos vascaínos, sem precisar sair de casa ou aguardar a entrega de algum outro produto.
Os planos contemplados na iniciativa têm mensalidades que variam entre R$ 7,98 + taxa de adesão (Plano Camisas Negras) e R$ 109,98 + taxa de adesão (Plano Colina Mais). Para adquirir um plano e presentear um amigo vascaíno, basta acessar este link.

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