Vasco deve ter novidades para o duelo contra o CRB, no Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B

Crédito: Vasco perdeu para o Avaí e segue distante do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco

Após a derrota para o Avaí, o Vasco terá um longo período para recuperar os jogadores e dar condição para as estreias dos dois reforços. O time só voltará a campo no dia 16, às 19h, contra o CRB, no Rei Pelé, em Alagoas, pela 24ª rodada da Série B. Até lá, a diferença para o G4, que atualmente é de seis pontos, pode aumentar.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO meia argentino voltou aos treinamentos na última sexta-feira e já está recuperado da Covid-19. No momento, ele está cumprindo o protocolo de retorno de forma gradativa. A tendência é que o atleta esteja à disposição contra a equipe alagoana, já que o time terá mais de uma semana de preparação.

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Além dele, os dois primeiros reforços da era Lisca deverão estrear no dia 16. O equatoriano Jhon Sánchez foi apresentado na última quinta-feira e o zagueiro Walber deve ser apresentado durante a semana. Lisca terá tempo para trabalhar com os dois e utilizá-los em mais um confronto direto diante de uma equipe do G4.

Com 32 pontos, o Gigante da Colina segue na 9ª colocação, com seis pontos de diferença para o quarto colocado Goiás. No entanto, o Esmeraldino tem dois jogos a menos e a diferença para os quatro primeiros colocados pode aumentar. Restam treze rodadas para o fim da competição e o time carioca não consegue reagir.

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