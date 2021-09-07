Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco deve ter novidades para o duelo contra o CRB, no Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B
futebol

Vasco deve ter novidades para o duelo contra o CRB, no Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B

Como a partida só será realizada no dia 16, Cruz-Maltino deverá contar com os reforços Jhon Sánchez e Walber. Além deles, Sarrafiore estará à disposição, recuperado da Covid-19...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 11:00
Crédito: Vasco perdeu para o Avaí e segue distante do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Avaí, o Vasco terá um longo período para recuperar os jogadores e dar condição para as estreias dos dois reforços. O time só voltará a campo no dia 16, às 19h, contra o CRB, no Rei Pelé, em Alagoas, pela 24ª rodada da Série B. Até lá, a diferença para o G4, que atualmente é de seis pontos, pode aumentar.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO meia argentino voltou aos treinamentos na última sexta-feira e já está recuperado da Covid-19. No momento, ele está cumprindo o protocolo de retorno de forma gradativa. A tendência é que o atleta esteja à disposição contra a equipe alagoana, já que o time terá mais de uma semana de preparação.
+ ATUAÇÕES: Vasco tem péssimo desempenho coletivo e perde para o Avaí; Marquinhos Gabriel tem a pior nota
Além dele, os dois primeiros reforços da era Lisca deverão estrear no dia 16. O equatoriano Jhon Sánchez foi apresentado na última quinta-feira e o zagueiro Walber deve ser apresentado durante a semana. Lisca terá tempo para trabalhar com os dois e utilizá-los em mais um confronto direto diante de uma equipe do G4.
Com 32 pontos, o Gigante da Colina segue na 9ª colocação, com seis pontos de diferença para o quarto colocado Goiás. No entanto, o Esmeraldino tem dois jogos a menos e a diferença para os quatro primeiros colocados pode aumentar. Restam treze rodadas para o fim da competição e o time carioca não consegue reagir.
+ Justiça suspende a execução forçada de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas contra o Vasco
O zagueiro Ernando segue na fisioterapia se recuperando de um trauma no ombro esquerdo, que teve um dia antes do duelo contrPonte Preta. O volante Michel, por sua vez, continua a fazer trabalho de fortalecimento físico devido aos problemas musculares. Riquelme se recupera de um desconforto gastrointestinal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados