Vasco deve acertar patrocínios para o futebol feminino e assina contratos profissionais com duas jogadoras

O time feminino do Vasco tenta se desenvolver. E deverá, em breve, acertar com dois patrocinadores exclusivos para a categoria. Os espaços e os nomes das empresas são mantidos em sigilo, mas são passos a mais para a equipe, que também assinou recentemente com duas atletas.São elas a lateral Índia e a volante Ju Pacheco. O clube tem assinados também contratos de formação com dez jogadoras das categorias de base, o que protege o Cruz-Maltino de eventual saída das atletas sem haver compensação financeira. Os acordos foram selados na tarde desta sexta, em São Januário, e são válidos até dezembro de 2023.

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Natural de Tefé (AM), Índia chegou ao Vasco em 2020 e tem 27 anos. Polivalente, a atleta é lateral-direita de origem, mas também pode atuar em outras posições e setores como no meio de campo e pela esqueda. Na temporada passada, ela marcou três gols e deu quatro assistências.

– Quero agradecer ao Vasco da Gama por me dar a oportunidade de assinar meu primeiro contrato profissional. Me sinto extremamente feliz e realizada. É um sonho, não só para mim, mas para outras meninas também. Faz muito tempo que o Vasco não tem contratos profissionais e a gente vê isso como uma melhora para o futebol feminino crescer cada vez mais – disse Índia ao site oficial do clube.

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Ju Pacheco, por sua vez, tem 22 anos e nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela atua no Cruz-Maltino desde os 12 anos, é volante, e capitã do time comandado por Antony Menezes. Em 2021, a atleta marcou três gols.

– Eu estou muito feliz. Esse ano completo 10 anos aqui no clube e é a primeira vez que tem contrato profissional para o futebol feminino. Fico feliz de ser a primeira e espero que mais meninas possam ter essa oportunidade – destacou Ju Pacheco.