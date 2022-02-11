Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco deve acertar patrocínios para o futebol feminino e assina contratos profissionais com duas jogadoras
futebol

Vasco deve acertar patrocínios para o futebol feminino e assina contratos profissionais com duas jogadoras

Os espaços e os nomes das empresas ainda são mantidos em sigilo, mas serão importantes para a categoria. A lateral Índia e a volante Ju Pacheco assinaram contrato profissional ...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 17:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 17:23
O time feminino do Vasco tenta se desenvolver. E deverá, em breve, acertar com dois patrocinadores exclusivos para a categoria. Os espaços e os nomes das empresas são mantidos em sigilo, mas são passos a mais para a equipe, que também assinou recentemente com duas atletas.São elas a lateral Índia e a volante Ju Pacheco. O clube tem assinados também contratos de formação com dez jogadoras das categorias de base, o que protege o Cruz-Maltino de eventual saída das atletas sem haver compensação financeira. Os acordos foram selados na tarde desta sexta, em São Januário, e são válidos até dezembro de 2023.
+
Natural de Tefé (AM), Índia chegou ao Vasco em 2020 e tem 27 anos. Polivalente, a atleta é lateral-direita de origem, mas também pode atuar em outras posições e setores como no meio de campo e pela esqueda. Na temporada passada, ela marcou três gols e deu quatro assistências.
– Quero agradecer ao Vasco da Gama por me dar a oportunidade de assinar meu primeiro contrato profissional. Me sinto extremamente feliz e realizada. É um sonho, não só para mim, mas para outras meninas também. Faz muito tempo que o Vasco não tem contratos profissionais e a gente vê isso como uma melhora para o futebol feminino crescer cada vez mais – disse Índia ao site oficial do clube.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Ju Pacheco, por sua vez, tem 22 anos e nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela atua no Cruz-Maltino desde os 12 anos, é volante, e capitã do time comandado por Antony Menezes. Em 2021, a atleta marcou três gols.
– Eu estou muito feliz. Esse ano completo 10 anos aqui no clube e é a primeira vez que tem contrato profissional para o futebol feminino. Fico feliz de ser a primeira e espero que mais meninas possam ter essa oportunidade – destacou Ju Pacheco.
Crédito: ÍndiaeJuPachecoassinaramcontratoprofissionalcomoVascodaGama(MatheusLima/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados