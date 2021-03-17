Vasco desembarca em Poços de Caldas e treina nesta quarta para o duelo contra a Caldense

Crédito: O atacante Germán Cano, recuperado de lesão na coxa, desembarcou com a delegação (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O elenco do Vasco já desembarcou na cidade de Poços de Caldas, onde fará sua estreia na Copa do Brasil, nesta quinta, diante da Caldense, no Estádio Ronaldão. A partida estava marcada para às 21h30, mas a CBF anunciou a mudança de horário para 17h30 em virtude de Minas Gerais ter entrado na Onda Roxa, pior fase de combate à pandemia de Covid-19

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Entre os jogadores presentes na viagem, a equipe apresentou novidades. Além de jogadores do sub-20 e dos três reforços do Gigante da Colina na temporada: Ernando Zeca e Marquinhos Gabriel, alguns velhos conhecidos retornaram após problemas físicos.

Um deles é o zagueiro Leandro Castan, que volta após lesão na coxa, mas ainda não definiu a sua readequação salarial com a direção do clube. Germán Cano, artilheiro do Vasco nas última temporada, também retorna, mas não joga desde a última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Goiás, em São Januário. E Léo Matos, recuperado da Covid-19, também viajou com o grupo.

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De acordo com o clube, o Vasco segue a programação normal e fará o último treinamento antes do compromisso diante da Caldense. A atividade será realizada na noite desta quarta, às 19h, no Estádio Ronaldão, local do jogo.