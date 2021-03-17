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Vasco desembarca em Poços de Caldas e treina nesta quarta para o duelo contra a Caldense

Com um trajeto de 500 quilômetros, o momento foi marcado por uma visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Cruz-Maltino treina às 19h, no Estádio Ronaldão...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 12:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 12:48
Crédito: O atacante Germán Cano, recuperado de lesão na coxa, desembarcou com a delegação (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
O elenco do Vasco já desembarcou na cidade de Poços de Caldas, onde fará sua estreia na Copa do Brasil, nesta quinta, diante da Caldense, no Estádio Ronaldão. A partida estava marcada para às 21h30, mas a CBF anunciou a mudança de horário para 17h30 em virtude de Minas Gerais ter entrado na Onda Roxa, pior fase de combate à pandemia de Covid-19
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Entre os jogadores presentes na viagem, a equipe apresentou novidades. Além de jogadores do sub-20 e dos três reforços do Gigante da Colina na temporada: Ernando Zeca e Marquinhos Gabriel, alguns velhos conhecidos retornaram após problemas físicos.
Um deles é o zagueiro Leandro Castan, que volta após lesão na coxa, mas ainda não definiu a sua readequação salarial com a direção do clube. Germán Cano, artilheiro do Vasco nas última temporada, também retorna, mas não joga desde a última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Goiás, em São Januário. E Léo Matos, recuperado da Covid-19, também viajou com o grupo.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
De acordo com o clube, o Vasco segue a programação normal e fará o último treinamento antes do compromisso diante da Caldense. A atividade será realizada na noite desta quarta, às 19h, no Estádio Ronaldão, local do jogo.
Durante a viagem, os atletas foram divididos em dois ônibus e seguiram os protocolos de prevenção à Covid-19. Com um trajeto de aproximadamente 500 quilômetros, o momento foi marcado por uma parada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O templo religioso estava fechado e foi aberto apenas para a visita da delegação vascaína.Vasco visita Santuário de Nossa Senhora Aparecida (Rafael Ribeiro/Vasco)

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