Vasco descarta Fernando Prass em cargo no clube: saiba contratações, saídas e sondagens para 2022

Após a temporada frustrante na Série B, o Vasco passa por uma reformulação completa no futebol. Entretanto, o vaivém do Cruz-Maltino é marcado mais por saídas que entradas de jogadores e por dificuldades para reestruturar também seu departamento de futebol. Cotado para assumir o cargo de coordenador, o ex-goleiro Fernando Prass foi comunicado de que está fora dos planos da diretoria. CONTRATAÇÕES DO VASCO

Ainda não há contratações oficializadas pelo Vasco. O clube só anunciou o técnico Zé Ricardo, que anteriormente treinou o Qatar SC. Além disto, anunciou Carlos Brazil como gerente de futebol. Ele era era gerente da base do Corinthians.

JOGADORES NA MIRA

A reformulação do Cruz-Maltino é discreta até aqui. Jogadores estão sendo avaliados internamente, dentre eles Fernando Miguel. O goleiro esteve emprestado e destacou na campanha histórica do Atlético-GO. Agora, em tese, tem que voltar. Ainda houve negativas anteriores para o cargo da direção de futebol.

QUEM PODE SAIRHá jogadores em fim de contrato que não tiveram as respectivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. A situação da saída de Leandro Castan, por sua vez, já está em pauta.

TIME-BASE DE 2022

Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca