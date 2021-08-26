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Vasco demite o técnico Alexandre Gomes, do time sub-20

Foram 14 jogos à frente do time de juniores, com com seis vitórias, um empate e sete derrotas. Treinador da equipe juvenil, Igor Guerra assume de forma interina...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 16:53
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A má fase do time resultou na demissão do técnico. A frase comum para diferentes contextos se aplica, agora, para a equipe sub-20 do Vasco. Alexandre Gomes foi demitido após 14 jogos. Igor Guerra, da equipe sub-17, assume de forma interina o cargo. Confira a nota publicada pelo site do clube."A Diretoria de Futebol de Base do Vasco da Gama informa que Alexandre Gomes não é mais o técnico do time Sub-20. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional, que comandou a equipe cruzmaltina por 14 jogos, com seis vitórias, um empate e sete derrotas (três vitórias e seis derrotas no Brasileirão e três vitórias, um empate e uma derrota no Carioca) e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira. O comando do grupo passa a ser de Igor Guerra, que estava na equipe Sub-17, de forma interina.
O lugar de Igor Guerra no Sub-17 será ocupado pelo auxiliar-técnico Gustavo Caetano, também interinamente. Gustavo comandou a categoria durante a disputa da Copa Rio, em 11 jogos, foram sete vitórias, três empates e uma derrota (72% de aproveitamento).
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A comissão técnica do Sub-20 foi alterada substancialmente ao longo das mudanças que aconteceram na base, com a recente saída de muitos profissionais, além de outros promovidos para a equipe principal e o Vasco da Gama continuará realizando os ajustes necessários na maior velocidade possível, e com o menor impacto interno e esportivo possível."

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