Vasco deixa a desejar nos primeiros clássicos do ano e liga sinal de alerta para a sequência da temporada

Antes de iniciar a competição mais importante do ano, o Vasco segue trazendo reforços para montar uma equipe mais forte. A campanha no Carioca é boa, até o momento, com a presença entre os quatro que se classificam para as semifinais. Porém, nos principais testes da temporada, o time não correspondeu. Nos clássicos contra Botafogo e Fluminense, o Cruz-Maltino pecou em diferentes aspectos e ligou o sinal de alerta para a sequência do ano.No duelo contra um rival que disputa a Libertadores, o time praticamente não entrou em campo no primeiro tempo. Dominado e desorganizado, viu o Tricolor se impor e só não sair com uma goleada por causa de mais uma boa atuação de Thiago Rodrigues e a falta de pontaria de Pineida. O time foi presa fácil perante o rival com um elenco mais numeroso e qualificado, que atuou com reservas.

O que chamou atenção foi a falta de compctação da equipe, que deixou espaços entre os volantes e a zaga. Naquela área do campo, Cano se movimentou com liberdade e construiu a jogada do primeiro gol sem ser incomodado. O argentino aplicou a 'Lei do ex' e poderia ter feito mais tamanha a facilidade que teve para se movimentar entre as linhas da defesa cruz-maltina.

Na coletiva, Zé Ricardo ressaltou que foi o pior primeiro tempo do Vasco no ano. Ele admitiu que o time esteve aquém do esperado e não conseguiu jogar, sobretudo no primeiro tempo. O que faz o Departamento de Futebol ligar o alerta poucos meses antes da estreia na Série B.

O ideal é estrear já com uma espinha-dorsal forte para pontuar desde o pontapé inicial. Deixar a recuperação para depois pode complicar e desmanchar todo um planejamento. Com a possível chegada da 777 Parterns e o acordo da SAF, a esperança da chegada de reforços mais qualificados para elevar o patamar da equipe aumenta. Contudo, o treinador sabe que o time precisa mostrar algo diferente e ser competitivo também contra os grandes.

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No Maranhão, há duas semanas, o Cruz-Maltino também não fez um bom primeiro tempo e foi irregular contra o Botafogo. O rival foi certeiro e marcou o gol da vitória com Erison em uma falha do lado direito da defesa vascaína. Na volta do intervalo, a equipe até que mandou no jogo, mas não foi eficiente e viu pontos ficarem pelo caminho.

Dessa forma, esses dois duelos mostram que o grupo ainda não constituiu um time estruturado. Foram erros de diversas naturezas, que precisam ser trabalhados para que a chegada de reforços só fortaleça o Gigante da Colina. O ataque é um setor ainda enfrequecido, sem pontas com força para serem titulares. Enquanto isso, Bruno Nazário segue ocupando essa faixa do campo.

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A classificação para as semifinais do Carioca está bem encaminhada. Agora, o foco é avançar na Copa do Brasil para ter ganhos não só esportivos, como também financeiros. A Ferroviária, de Araraquara, é um adversário perigoso, ainda mais no Estádio Fonte Luminosa. Um duelo decisivo antes de mais um clássico, dessa vez contra o Flamengo, no domingo.