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Vasco conquistou quatro pontos em seis possíveis contra o São Paulo na última temporada; relembre

Depois do sorteio realizado nesta terça-feira, ficou definido que São Paulo e Vasco se enfrentarão na fase oitavas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 18:11

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:11

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Na tarde desta terça-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ficou definido que Vasco e São Paulo se enfrentarão na fase oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio também definiu que o Cruz-Maltino será o mandante do jogo da volta, que tem previsão para ocorrer no dia 4 de agosto - enquanto o jogo de ida, em São Paulo, está previsto para o dia 28 de julho.
> Veja a tabela do Brasileirão
O São Paulo brigou pelo título do Campeonato Brasileiro 2020 até as últimas rodadas e, também, se sagrou Campeão Paulista deste ano. No entanto, apesar do rebaixamento, o Vasco levou a melhor no confronto direto na última temporada. Dos seis pontos em disputa no confronto, o Gigante da Colina levou quatro - ou seja, venceu um jogo e empatou o outro.
No entanto, apesar do último retrospecto favorável ao Vasco na última temporada, é válido destacar que, na Copa do Brasil, os números mostram equilíbrio entre as equipes. O Tricolor e o Cruz-Maltino se enfrentaram em três edições da competição: 1998, 2002 e 2015. Nessas três edições, foram seis jogos, com duas vitórias para cada lado e dois empates.No jogo do primeiro turno, o Vasco levou a melhor. Já na etapa final, em apenas 15 minutos, Cano fez dois gols contra a equipe paulista. No entanto, o São Paulo não desistiu e conseguiu um gol de pênalti, nos minutos finais com Reinaldo.
Os números da partida mostraram equilíbrio. O São Paulo com 11 finalizações, sendo cinco na direção do gol defendido por Fernando Miguel. Enquanto isso, o Vasco teve oito finalizações, sendo três na direção da meta defendida pelo goleiro Tiago Volpi.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!No jogo do segundo turno, por outro lado, os números favoreceram o Tricolor Paulista. o Vasco teve apenas 31% de posse de bola e conseguiu apenas três finalizações ao gol de Tiago Volpi. Enquanto isso, o São Paulo conseguiu 17 finalizações, sendo cinco na direção da meta adversária.
No entanto, o Gigante da Colina conseguiu arrancar um ponto do São Paulo, que, na época, poderia ter se isolado na liderança do Brasileirão. Na ocasião, Torres lançou Cano em profundidade que, cara a cara com Volpi, não desperdiçou. No lance, o zagueiro Bruno Alves tentou deixar o argentino em posição de impedimento, mas não teve sucesso.
O São Paulo conseguiu um empate com outro erro, dessa vez da defesa vascaína. O zagueiro Jadson se atrapalhou na saída de jogo e entregou a bola nos pés de Luciano. O camisa 11 dominou na área e bateu colocado para garantir o empate do Tricolor.

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