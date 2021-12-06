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Vasco confirma que Zeca deixa o clube; Lateral agradece pelo ano em São Januário: 'Foi uma honra'

Lateral-esquerdo foi jogador constante ao longo da temporada, mas penou com a irregularidade. Em publicação nesta segunda-feira, ele agradeceu ao clube cruz-maltino...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 15:42

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:42

Aos poucos, mais jogadores do Vasco vão dizendo adeus ao clube. Nesta segunda-feira, foi a vez do lateral-esquerdo Zeca se manifestar por meio de uma publicação no Instagram. O defensor de 27 anos agradeceu pelo período no Cruz-Maltino. Ele defendeu a cruz de malta em 46 jogos - maior participação dele numa temporada desde 2016 -, mas foi um dos jogadores que tiveram férias antecipadas quando faltavam dois jogos para o fim da última Série B do Campeonato Brasileiro.Confira a publicação de Zeca:
"Obrigado, Vasco
Hoje me despeço desse clube gigante! Foi uma honra vestir essa camisa. Agradeço sempre a Deus por todas as oportunidades, saio com a certeza que dei meu melhor em cada jogo!
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Agradeço a todos do clube por acreditarem no meu trabalho e por me acolherem tão bem!
Muito obrigado, Vasco da Gama"
O próprio Vasco também se manifestou, em nota, confirmando que o jogador contratado para esta temporada não teria o contrato renovado. Confira:
"Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nesta segunda-feira (06/12) a saída do lateral-esquerdo Zeca. O atleta não terá o contrato renovado ao término do vínculo.
Contratado junto ao Bahia no início da temporada, Zeca se despede do Gigante da Colina com 46 partidas disputadas, quatro assistências e um gol marcado. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira."
Crédito: ZecarepresentouoVascoem46jogosnestatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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