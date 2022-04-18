Vasco confirma data e publica edital da AGE para criação da SAF

O Vasco publicou, nesta segunda-feira, o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no estatuto do clube. A votação será no dia 30 de abril, das 10 horas às 22 horas, na sede do Calabouço e também de modo eletrônico.Detalhes sobre a possibilidade de votação em ambiente virtual serão enviados por SMS e e-mail aos sócios. A proposta de alteração no estatuto que será levada a votação no final do mês foi aprovada no Conselho Deliberativo no mês passado.