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futebol

Vasco confirma data e publica edital da AGE para criação da SAF

Sócios vão votar, no final deste mês, a alteração no estatuto do clube que vai constituir uma empresa à parte para o futebol. Depois vem a votação da venda da SAF à 777 Partners...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 14:30
O Vasco publicou, nesta segunda-feira, o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no estatuto do clube. A votação será no dia 30 de abril, das 10 horas às 22 horas, na sede do Calabouço e também de modo eletrônico.Detalhes sobre a possibilidade de votação em ambiente virtual serão enviados por SMS e e-mail aos sócios. A proposta de alteração no estatuto que será levada a votação no final do mês foi aprovada no Conselho Deliberativo no mês passado.
Caso aprovada a constituição da SAF, o próximo passo é a confirmação da proposta vinculante da 777 Partners. A empresa estadunidense tem encaminhado o acordo para comprar 70% do futebol vascaíno e já atua em parceria com o clube.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A ordem das reuniões será a mesma: primeiro o Conselho Deliberativo vota, depois todos os sócios em nova AGE. O passo do dia 30, portanto, é o segundo de quatro possíveis para a mudança estrutural do futebol do Vasco.
Crédito: SóciosdoVascovoltaramàsurnasumanoemeioapóseleiçãopresidencialdoclube(Foto:LuizPortilho

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