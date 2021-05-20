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futebol

Vasco confirma a saída de Carlinhos e anuncia também a rescisão de Marcos Jr

Dupla entra em acordo, rescinde contrato e não faz mais parte do elenco vascaíno...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 11:52

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:52

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
A quinta-feira do Vasco começou com duas despedidas. Além da já esperada saída de Carlinhos, o Cruz-Maltino também confirmou, em nota oficial, a rescisão do contrato do volante Marcos Jr. A dupla não faz mais parte do elenco vascaíno e fica livre no mercado para buscar um novo time.
+ Em tempos de venda e barca zarpando, Vasco ainda tem custos para reduzir no elenco. EntendaConfira a nota do Vasco:
O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que o meio-campo Carlinhos não faz mais parte do seu elenco. O atleta e o Clube chegaram a um acordo nesta quinta-feira (18/05) e acertaram rescisão do contrato que iria até 31 de dezembro de 2022. Contratado no ano passado, o armador se despede do Gigante da Colina com 42 partidas disputadas, dois gols marcados e duas assistências.
Outro que acertou a rescisão contratual com o Gigante da Colina foi o volante Marcos Jr. O atleta possuía vínculo com o Almirante até 31 de dezembro de 2021. Trazido em 2019, após se destacar pelo Bangu no Campeonato Carioca, o atleta disputou 69 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência.
O Vasco da Gama agradece aos dois atletas por toda dedicação e empenho e os deseja sorte em seus próximos desafios.

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