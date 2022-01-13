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futebol

Vasco confirma a contratação do meio-campista Bruno Nazário

Jogador, de 26 anos, chega por empréstimo junto ao Hoffenheim-ALE até o fim da temporada. O meia é o décimo reforço anunciado pelo Gigante da Colina para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 10:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 10:32

É o décimo jogador anunciado para a temporada. O meio-campista Bruno Nazário foi oficializado pelo Vasco nesta quinta-feira. Ele chega ao Cruz-Maltino após defender o América-MG na temporada passada. Emprestado pelo Hoffenhein, da Alemanha, ele terá vínculo até o fim da temporada.Confira a nota publicada no site oficial do clube:
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
O Departamento de Futebol do Vasco da Gama concluiu nesta quinta-feira (13/01) a contratação de mais um jogador para a temporada de 2022. Trata-se do meio-campo Bruno Nazário, que vinha atuando no América Mineiro e acumula passagem por equipes de tradição no futebol brasileiro. O contrato assinado tem validade até o final da temporada.
Natural de Cascavel (PR), Bruno Nazário iniciou sua trajetória nas categorias de base de sua cidade natal. Ainda nas divisões inferiores, se transferiu para o Figueirense, onde se profissionalizou. Passou por Tombense (MG) e América Mineiro antes de se transferir para o Hoffenheim (ALE), na temporada de 2013. No ano seguinte, o meio-campista foi emprestado ao Lechia Gdańsk (POL).
Seu retorno ao Brasil aconteceu em 2018, para defender as cores do Cruzeiro. Atuou ainda no Guarani até chegar ao Athletico Paranaense, fazendo parte do grupo que conquistou a Conmebol Sul-Americana em 2018 e as Copas do Brasil e Suruga Bank em 2019. Deixou o Furacão e jogou por Botafogo e América Mineiro antes de chegar ao Vasco da Gama.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Bruno dos Santos NazárioApelido: Bruno NazárioData de nascimento: 03/02/1995 (26 anos)Local de nascimento: Cascavel (PR)Altura: 1,78mPosição: Meio-CampoClubes: Cascavel (PR), Figueirense, Tombense (MG), América (MG), Hoffenheim (ALE), Lechia Gdańsk (POL), Cruzeiro, Guarani, Athletico Paranaense, Botafogo, América (MG) e VASCO DA GAMA
Crédito: BrunoNazárioéodécimoreforçodoVascodGamaparaatemporada2022(VítorSilva/Botafogo

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