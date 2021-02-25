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Vasco cobra impugnação de partida contra Inter após análise do VAR; clube vê 'impedimento incontestável'

Gigante da Colina entende que houve 'erro de direito' em lance que gerou polêmica quanto ao uso do árbitro de vídeo. STJD foi pressionado para tomar decisão após time obter áudios...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 14:06
A CBF disponibilizou ao Vasco, nesta quinta-feira, os áudios e vídeos analisados na partida entre o Gigante e Internacional, pelo Brasileiro, que ficou marcado por uma polêmica com o VAR. Após a verificação do conteúdo por parte do clube carioca, de acordo com o Ge, os dirigentes vascaínos projetam impugnar o duelo, que terminou em 2 a 0. Os áudios indicam que havia um impedimento no lance do primeiro gol.
+ Simulador: veja onde seu clube pode terminar o Brasileirão 2020Linha azul para o Vasco e linha vermelha para o Inter (Reprodução/Ge)Ao Ge, o Vasco revela que "tem em mãos um material fático e probatório que embasará manifestação jurídica a ser encaminhada ao STJD", nesta quinta-feira, caracterizando o que denominam "erro de direito" contra o clube.
ENTENDA O QUE DIZ O CLUBE CARIOCAO Colorado abriu o placar ao 17 minutos da primeira etapa com gol de Rodrigo Dourado, volante do Inter. Para o clube, as linhas traçadas (veja acima) pela equipe que ajustava o equipamento do árbitro de vídeo evidenciam uma possível irregularidade. Os áudios mostram que o grupo de especialistas na partida deram preferência ao apito de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de campo, por um "descalibre" do VAR.
- Flávio, lance bem ajustado. Segura aí, por favor. (...) Continuamos com dificuldades técnicas, Flávio. Por isso a demora. A linha que nós não estamos conseguindo colocar, mas agora conseguimos o momento certo de colocar a linha - diz o assistente de VAR1 Thiago Peixoto.
A comunicação entre técnicos da cabine, o árbitro de vídeo José Cláudio Rocha Filho e o juiz de campo, foi uma surpresa para os dirigentes do Vasco. A análise aponta que depois do quarto minuto do vídeo de cinco minutos, um dos árbitros afirma: "Pode definir". A linha, no momento, é traçada no ombro do atleta do Inter e outra linha azul para o pé do zagueiro Ricardo Graça, do Cruz-Maltino.
Vale lembrar que, de acordo com a regra de uso do vídeo no futebol, a CBF ordena que o árbitro de campo assuma a decisão em caso de erro ou problemas com a tecnologia. Na época, a empresa se pronunciou sobre o ocorrido.
Em campo, o jogo do dia 14 de fevereiro, pela 36ª rodada, terminou com gols de Dourado e Thiago Galhardo. Cano ainda perdeu um pênalti. Com o resultado, o Inter seguia na liderança do campeonato enquanto o Vasco brigava para não cair para a Série B.Linha definida pelo VAR foi conferida pelo clube (Reprodução/Ge)Confira a nota do clube na íntegra:O Club de Regatas Vasco da Gama confirma que recebeu, na noite desta terça-feira (23), material de áudio e vídeo do VAR referente à partida Vasco da Gama x Internacional, realizada no dia 14/02/2021, válida pela 36ª rodada do campeonato brasileiro de futebol.
O conteúdo audiovisual foi analisado pelos departamentos de Futebol, Jurídico e de Tecnologia do Clube. As imagens mostram de maneira incontestável a posição de impedimento do jogador Dourado do Internacional no lance em questão, prejudicando o Vasco da Gama de forma irreparável na partida. Mais ainda, mostra que as linhas do VAR foram aplicadas e confirmaram o impedimento, reconhecido inicialmente pelo árbitro de vídeo, que, em seguida, de maneira açodada e temerária, confirma o gol ilegal do Internacional.
Esse material fático e probatório será utilizado na manifestação jurídica do Vasco a ser entregue nesta quinta-feira (25/02) ao STJD, provando de maneira clara e objetiva o erro de direito contra o Vasco, cujo resultado não pode ser outro, além da impugnação da partida.
Na sua manifestação junto ao STJD hoje o Clube reforçará a solicitação do conteúdo do VAR anterior ao apito inicial (pré-jogo) que até o momento não foi disponibilizado.

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