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Vasco chega aos 123 anos com evento cancelado e protesto de torcidas em São Januário

Com live cancelada, membros da diretoria e funcionários participam de celebração de aniversário; Torcedores pediram a saída de Jorge Salgado na porta de São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 16:57

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 16:57

Crédito: Reprodução
Neste sábado, o Vasco completa 123 anos de existência. Enfrentando dificuldades financeiras e de captação de recursos, a programação de aniversário foi reduzida. Em meio às comemorações, incluindo a tradicional alvorada, torcidas organizadas protestaram na porta de São Januário contra Jorge Salgado e Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol. No início da manhã, membros da diretoria se reuniram para a alvorada em São Januário e hastearam as bandeiras do Brasil, de Portugal, do estado do Rio de Janeiro e do Cruz-Maltino. Em seguida, um café da manhã foi oferecido aos funcionários e uma missa foi celebrada na capela de Nossa Senhora das Vitórias. Jorge Salgado agradeceu aos presentes. - Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram celebrar o aniversário de 123 anos do Club de Regatas Vasco da Gama. Iremos começar as comemorações hasteando as bandeiras e depois haverá um café da manhã junto aos funcionários. Às 8 horas haverá uma missa na capela de Nossa Senhoras das Vitórias e depois seguiremos rumo a Caxias, onde iremos inaugurar a expansão do nosso Centro de Treinamento da Base – afirmou o presidente.Ao mesmo tempo em que o aniversário do clube era comemorado dentro da sede vascaína, torcidas organizadas realizaram um protesto. Os torcedores cobraram a promessa de Salgado para captar recursos, que até então não vieram, e pediram sua renúncia. Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol, também foi alvo da manifestação.
> Confira a classificação da Série B do BrasileirãoDevido ao momento financeiro, o cronograma inicial de celebração foi reduzido. Uma live que seria realizada com artistas, e até mesmo roda de samba, foi cancelada dias depois de ser anunciada. Às 19h, o Vasco enfrenta o Operário no Estádio Germano Krüger, no Paraná, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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