Vasco chega aos 123 anos com evento cancelado e protesto de torcidas em São Januário

Neste sábado, o Vasco completa 123 anos de existência. Enfrentando dificuldades financeiras e de captação de recursos, a programação de aniversário foi reduzida. Em meio às comemorações, incluindo a tradicional alvorada, torcidas organizadas protestaram na porta de São Januário contra Jorge Salgado e Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol. No início da manhã, membros da diretoria se reuniram para a alvorada em São Januário e hastearam as bandeiras do Brasil, de Portugal, do estado do Rio de Janeiro e do Cruz-Maltino. Em seguida, um café da manhã foi oferecido aos funcionários e uma missa foi celebrada na capela de Nossa Senhora das Vitórias. Jorge Salgado agradeceu aos presentes. - Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram celebrar o aniversário de 123 anos do Club de Regatas Vasco da Gama. Iremos começar as comemorações hasteando as bandeiras e depois haverá um café da manhã junto aos funcionários. Às 8 horas haverá uma missa na capela de Nossa Senhoras das Vitórias e depois seguiremos rumo a Caxias, onde iremos inaugurar a expansão do nosso Centro de Treinamento da Base – afirmou o presidente.Ao mesmo tempo em que o aniversário do clube era comemorado dentro da sede vascaína, torcidas organizadas realizaram um protesto. Os torcedores cobraram a promessa de Salgado para captar recursos, que até então não vieram, e pediram sua renúncia. Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol, também foi alvo da manifestação.