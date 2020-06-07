Vasco chega a acordo em relação à dívida que tinha com Biosanear

O imbróglio judicial entre o Vasco e a Biosanear teve um desfecho na noite da última sexta-feira. Segundo informação do site "Esporte News Mundo", as partas entraram em acordo para que a empresa ambiental retirasse a ação, que causava desde 2018 entraves financeiros devido a penhoras sobre os direitos jogos do Cruz-Maltino. Segundo os autos, a Biosanear receberá R$ 4,2 milhões.
O clube reconheceu a dívida líquida de R$ 4,4 milhões e conseguiu uma redução de R$ 250 mil. Além disto, foi estabelecido que por volta de R$ 3,8 milhões já serão quitados imediatamente por valores penhorados (entre eles, a premiação pela classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, avaliada em R$ 52 mil).
Durante este período, a ação milionária da Biosanear (que inicialmente girava em R$ 21 milhões) causou penhoras e até impediu o Vasco de realizar transferências.
A ação segue na 42ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e ainda precisa da homologação da juíza Katia Cilene da Hora Machado Bugarim para que o acordo seja selado judicialmente.E MAIS:Carioca: datas serão definidas depois de aval das autoridades; palcos da reta final são designadosVasco anuncia que valores do plano 'Norte a Sul' serão repassados às categorias de base do clubeVasco parabeniza Clóvis Munhoz, ex-médico do clube que venceu a batalha contra a COVID-19Witzel libera volta do futebol carioca a partir deste sábado sem públicoMarrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeiraFlamengo, Corinthians, Cruzeiro ... Confira o ranking dos clubes brasileiros no Tik TokRanking mostra nova lista de clubes com maiores dívidas do Brasil. Confira! E MAIS: