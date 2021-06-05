Vasco celebra o aniversário de 80 anos do cantor Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda: ''Grande vascaíno'

Crédito: Divulgação/Vasco da Gama

O Vasco prestou uma homenagem em sua rede social ao cantor Erasmo Carlos, ícone da Jovem Guarda, que completa 80 anos neste sábado. O Tremendão, eterno parceiro dos cantores Roberto Carlos e Wanderléa nos anos 60, nunca escondeu a sua paixão pelo Gigante da Colina. Durante a carreira chegou a escrever músicas sobre o clube como a intitulada: 'Nosso Vasco Campeão'.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro- Hoje é dia de celebrar os 80 anos do grande vascaíno Erasmo Carlos! Muita saúde e paz! #VascoDaGama - celebrou o Cruz-Maltino em sua página oficial no Twitter.

Vale lembrar que o "Gigante Gentil" completa 80 anos um pouco mais de um mês depois de seu amigo Roberto Carlos (fez no dia 19 de abril). Uma parceria que entrou para a história da Música Popular Brasileira. Com uma discografia rica e atual, o intérprete embalou os bailes dos anos 60, 70 e 80 ao lado do Rei e também compôs músicas que fizeram sucesso nas vozes de outros artistas.

Nascido na Tijuca, Erasmo Carlos tem uma brilhante carreira e muitos planos para novos shows quando a pandemia passar e todos estiverem vacinados. "Minha fama de mau", "Gatinha Manhosa", "Vem Quente Que Eu Estou Fervendo", "É preciso saber viver", "Além do horizonte" e 'Sentado a beira do caminho", são algumas das obras escritas pelo talentoso intérprete, que já tomou a vacina contra a Covid-19 e celebrará em casa com a esposa e os filhos.

Além disso, Erasmo Carlos é considerado um dos ícones do rock brasileiro e tem 682 canções e 643 gravações cadastradas no banco do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

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Em sua rede social, Erasmo fez uma postagem descontraída e citou o Vasco do seu coração. Nela, vários artistas e pessoas ligadas ao esporte enviaram mensagens carinhosas ao cantor. Lúcio Mauro Filho, Rodrigo Suricato, Rogério Flausino, João Suplicy, Michael Sullivan e o jornalista Alex Escobar foram alguns deles.