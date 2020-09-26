Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco busca ajustes para voltar a embalar antes da - sempre tumultuada - eleição do clube
futebol

Vasco busca ajustes para voltar a embalar antes da - sempre tumultuada - eleição do clube

Pleito está marcado para o início de novembro e, ao longo dos anos, tem interferido no andamento do futebol do Cruz-Maltino. Mudança do local de treinos ocorrerá em breve...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 07:30
Crédito: São Januário costuma ficar tumultuado em época de eleição do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
O início do Vasco de Ramon Menezes à frente do Vasco encantou a torcida pelos resultados e atuações. Mas atuações irregulares e, recentemente, duas derrotas e um empate entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil acenderam o sinal de alerta. Principalmente porque, apesar dos 17 pontos já conquistados no Brasileirão, novembro é logo ali. E em novembro tem eleição no clube.O período eleitoral cruz-maltino é, invariavelmente, agitado e, quase sempre, com confusões que tendem a se misturar com a preparação da equipe de futebol. Em 2015, Rodrigo, à época zagueiro do Cruz-Maltino, revelou que, durante a eleição do ano anterior, as conversas no vestiário tinham esse tema.
Em 2018, o time estava iniciando a disputa na Copa Libertadores em meio a um imbróglio de três presidentes e pouco comando. O então treinador Zé Ricardo chegou a revelar, em entrevista coletiva, que "precisava de um norte".
Nessa temporada tão peculiar, de um Brasileirão-2020 que só vai terminar em 2021, e de pouco tempo para aprimoramentos, o time de Ramon tem uma vantagem. Está previsto para outubro o início dos treinamentos no novo centro de treinamentos, na Zona Oeste, longe da Colina. Melhor para a preparação e concentração. Mas é melhor voltar a pontuar de forma consistente desde já.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo
Igreja centenária completa seis meses interditada em Itapemirim
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana contrata professores e pedagogos temporários
Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados