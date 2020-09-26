Vasco busca ajustes para voltar a embalar antes da - sempre tumultuada - eleição do clube

Crédito: São Januário costuma ficar tumultuado em época de eleição do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O início do Vasco de Ramon Menezes à frente do Vasco encantou a torcida pelos resultados e atuações. Mas atuações irregulares e, recentemente, duas derrotas e um empate entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil acenderam o sinal de alerta. Principalmente porque, apesar dos 17 pontos já conquistados no Brasileirão, novembro é logo ali. E em novembro tem eleição no clube.O período eleitoral cruz-maltino é, invariavelmente, agitado e, quase sempre, com confusões que tendem a se misturar com a preparação da equipe de futebol. Em 2015, Rodrigo, à época zagueiro do Cruz-Maltino, revelou que, durante a eleição do ano anterior, as conversas no vestiário tinham esse tema.

Em 2018, o time estava iniciando a disputa na Copa Libertadores em meio a um imbróglio de três presidentes e pouco comando. O então treinador Zé Ricardo chegou a revelar, em entrevista coletiva, que "precisava de um norte".