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futebol

Vasco assina primeiro contrato profissional de Paulinho, do sub-17

Visto como promissor internamente, Paulinho 'Babilônia', que fez 16 anos em maio, fechou primeiro vínculo oficial com o Cruz-Maltino; jogador tem passagem por seleções de base...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 14:27
Crédito: Dvulgação
O Vasco fechou um importante vínculo visando o futuro. Nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino sacramentou o primeiro contrato profissional de Paulinho 'Babilônia', de 16 anos, um dos jogadores vistos com maior potencial nas categorias de base do clube.
O defensor completou 16 anos em maio e assinou um contrato válido por três anos - no Brasil, é lei que o primeiro vínculo profissional de um atleta pode ter, no máximo, três temporadas.
Paulinho é lateral-direito e foi campeão da Taça Guanabara nas categorias sub-14 e sub-15. O contrato foi finalizado na tarde desta quinta-feira, em São Januário, por Wagner Assunção, empresário da HW Sport, com parceria junto à Bertolucci Sports.

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