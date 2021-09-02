Vasco assina primeiro contrato profissional de Paulinho, do sub-17

Crédito: Dvulgação

O Vasco fechou um importante vínculo visando o futuro. Nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino sacramentou o primeiro contrato profissional de Paulinho 'Babilônia', de 16 anos, um dos jogadores vistos com maior potencial nas categorias de base do clube.

O defensor completou 16 anos em maio e assinou um contrato válido por três anos - no Brasil, é lei que o primeiro vínculo profissional de um atleta pode ter, no máximo, três temporadas.