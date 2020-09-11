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futebol

Vasco assina contrato profissional com promessa de 16 anos

Atacante carioca Gabriel Paz, uma das apostas do Cruz-Maltino para os próximos anos firmou vínculo com o clube até setembro de 2022 na última quinta-feira...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 14:01

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 14:01
Crédito: Divulgação/Vasco
Histórico formador de grandes jogadores, o Vasco oficializou vínculos com algumas das promessas de sua base na última quinta-feira. Uma delas é o atacante Gabriel Paz, de 16 anos. Integrante da equipe sub-17, o carioca assinou contrato profissional até setembro de 2022, conforme divulgou o clube em seu site oficial.– Me sinto muito feliz por assinar este contrato. Isto é fruto de muito trabalho e dedicação. Agradeço a Deus e a meus familiares, que são a base disso tudo; e ao Vasco, por acreditar no meu trabalho. Espero dar muita alegria para a torcida vascaína – declarou o jogado
Gabriel falou das características como atleta e se definiu como um "atacante de velocidade e bastante habilidoso".
Um dos empresários de Gabriel Paz, Francis Leonardo mostrou-se empolgado com o futuro de seu atleta, que pode seguir os passos de grandes atacantes que iniciaram na base do Cruzmaltino, como Edmundo, Roberto Dinamite e Romário.
– O Gabriel é um jogador completo, versátil, ajuda na marcação, tem muita velocidade, potência no chute e busca sempre a direção do gol. Além disso, ele possui uma grande sinergia com a comissão técnica, então evolui a cada dia –garantiu o empresário.

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