Vasco assina contrato de formação com Alex Ramiro, lateral-esquerdo do Sub-14, até dezembro de 2024

O Departamento de Futebol de Base do Vasco assinou, nesta quinta-feira, o contrato de formação do lateral-esquerdo Alex Ramiro, destaque da equipe Sub-14, até dezembro de 2024. Essa é mais uma ação do clube que tem procurado valorizar suas joias com renovações e reforços para as divisões de base. Com a camisa do Vasco, Alex Ramiro esteve presente na equipe Sub-14, que se sagrou campeã da Copa Brasileirinho neste ano. Na final, os Meninos da Colina conquistaram o troféu da principal competição da categoria no país, em outubro, ao derrotarem o Fluminense por 2 a 1, na Arena Gregorão, em Contagem-MG. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Guilherme Luchi e Lipão.