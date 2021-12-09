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Vasco assina contrato de formação com Alex Ramiro, lateral-esquerdo do Sub-14, até dezembro de 2024

Com a camisa do Vasco, Alex Ramiro esteve presente na equipe Sub-14, que se sagrou campeã da Copa Brasileirinho neste ano. Ele também participou de jogo com o time Sub-15...
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Publicado em 

09 dez 2021 às 15:15

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 15:15

O Departamento de Futebol de Base do Vasco assinou, nesta quinta-feira, o contrato de formação do lateral-esquerdo Alex Ramiro, destaque da equipe Sub-14, até dezembro de 2024. Essa é mais uma ação do clube que tem procurado valorizar suas joias com renovações e reforços para as divisões de base. Com a camisa do Vasco, Alex Ramiro esteve presente na equipe Sub-14, que se sagrou campeã da Copa Brasileirinho neste ano. Na final, os Meninos da Colina conquistaram o troféu da principal competição da categoria no país, em outubro, ao derrotarem o Fluminense por 2 a 1, na Arena Gregorão, em Contagem-MG. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Guilherme Luchi e Lipão.
+ Confira a classificação final da série B do Campeonato Brasileiro
Na época, a equipe posou para uma foto oficial no gramado de São Januário. Para o registro, estiveram presentes o presidente Jorge Salgado, o vice-presidente Carlos Osorio e o gerente geral da base, Rodrigo Dias. Além dos membro da diretoria, toda comissão técnica e profissionais do departamento também participaram da foto.
+ Vasco inaugura Espaço Experiência com recursos multimídia sobre a história do clube em São Januário
Além do título nacional pela sua categoria, Alex Ramiro também defendeu a equipe Sub-15 em jogos do Campeonato Carioca nesta temporada. O jogador agradou o Departamento de Futebol de Base e segue no clube para construir a sua formação.
Crédito: AlexRamiroaoassinarocontratodeformaçãocomoVascodaGama(Foto:Divulgação/VascodaGama

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