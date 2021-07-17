Vasco apresenta o novo organograma do Departamento de Futebol de Base

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em um processo de transição, o Vasco realizou a reformulação completa de seu Departamento de Futebol de Base. Com a saída do gerente Carlos Brazil, que assinou com o Corinthians, o profissional Rodrigo Dias, ex-Sport, assumiu o cargo e iniciou o trabalho em vários setores. Dentre eles: Coordenação Técnica e Científica, Análise de Mercado, Captação, Administrativo e Supervisão das categorias.

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– Após um mês de trabalho em São Januário, um período que classifico de total imersão, foi possível realizar algumas ações importantes. Pude conhecer bem a cultura do Gigante da Colina, conhecer os profissionais da Base, fazer um diagnóstico geral, bem como iniciar a implementação de ações da nova gestão - disse Rodrigo Dias ao site oficial do clube carioca, e emendou.

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- Ao mesmo tempo trouxemos profissionais altamente capacitados para nossa equipe, de diferentes locais e experiências diversas, após encontrar algumas funções em aberto. Estes profissionais já se encontram trabalhando conosco a quase um mês também. Fizemos também uma promoção interna na Supervisão por entender que tínhamos profissionais competentes dentro do próprio Clube – completou.

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Com isso, chegaram ao clube os seguintes profissionais: Diego Cabrera (Coordenador Técnico Geral), Mazinho Patrão (Coordenador da Análise de Mercado), Wellington Adriano (Coordenador de Captação), Alexandre Gripp (Coordenador Administrativo) e Fabrício Vasconcellos (Coordenador Científico).

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Ainda de acordo com a mudanças anunciadas, houve também uma promoção interna com supervisores subindo de categoria e sendo valorizados pela diretoria. Sidney Souto passou do Sub-17 para o Sub-20. Rick Ferreira passou do Sub-15 para o Sub-17 e Leonardo Bruno (China) assumiu o Sub-15, com Amanda Eskinazi cuidando das equipes Sub-13 e 14. Por fim, Diego Lomba foi efetivado no Sub-11/12

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