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futebol

Vasco apresenta novo uniforme branco com faixa diagonal nas costas

Novo traje é inspirado na ligação das raízes históricas do Cruz-Maltino: a união Brasil-Portugal, somada a referências ao maior orgulho do clube e de sua torcida: São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:56

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:56

O Vasco anunciou o lançamento de sua nova camisa branca. O uniforme terá uma novidade em relação aos anteriores com a faixa diagonal nas costas. Com isso, o novo traje é inspirado na ligação das raízes históricas do Gigante da Colina: a união Brasil-Portugal, somada a referências ao maior orgulho do clube e de sua torcida: o Estádio de São Januário.A camisa também contará além do modelo de manga curta, com a versão manga longa. O uniforme estará disponível nas lojas do clube a partir do próximo sábado e ainda não será usado na partida desta quarta-feira, contra o Flamengo, pelas semifinais do Campeonato Carioca. A tendência é que a estreia seja no duelo de volta, no domingo.
Além da da faixa diagonal nas costas, que foi muito pedido pelos torcedores nas redes sociais, a versão de manga curta terá a barra da manga com embossing aplicado, com elementos que remetem aos azulejos portugueses. Além disso, na tipografia da camisa, terão os os ladrilhos de São Januário, por todo o desenho dos números e nomes dos jogadores.
Outro detalhe do novo uniforme é a Cruz Pátea, símbolo máximo da camisa, que ganhou a incorporação da Cruz de Cristo. A gola será bicolor com detalhe na costura pespontado. As oito estrelas foram deslocadas para a nuca em material especial de TPU.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: NovouniformebrancodoVascocomafaixadiagonalnascostas(Foto:BrunoN.Soares/Vasco

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