Vasco apresenta novo uniforme branco com faixa diagonal nas costas

O Vasco anunciou o lançamento de sua nova camisa branca. O uniforme terá uma novidade em relação aos anteriores com a faixa diagonal nas costas. Com isso, o novo traje é inspirado na ligação das raízes históricas do Gigante da Colina: a união Brasil-Portugal, somada a referências ao maior orgulho do clube e de sua torcida: o Estádio de São Januário.A camisa também contará além do modelo de manga curta, com a versão manga longa. O uniforme estará disponível nas lojas do clube a partir do próximo sábado e ainda não será usado na partida desta quarta-feira, contra o Flamengo, pelas semifinais do Campeonato Carioca. A tendência é que a estreia seja no duelo de volta, no domingo.