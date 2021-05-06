Vasco apresenta balanço do plano de 100 dias, e avalia que 46% das metas iniciais foram alcançadas

Crédito: Jorge Salgado, presidente do Vasco, completou 100 dias de gestão na última quarta (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco apresentou, na manhã desta quinta, um balanço do Plano de 100 dias da gestão do presidente Jorge Salgado. No documento, a nova administração do clube acredita ter cumprido 46% do planejado. Vale destacar que o mandatário cogitou divulgar quais seriam as ações nesses primeiros 100 dias, mas preferiu adiar em virtude do rebaixamento do Cruz-Maltino e das mudanças feitas a partir da queda na receita.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série BNo início do documento, Jorge Salgado e seus colaboradores citam a maneira como encontraram o Gigante da Colina. Eles afirmaram que o clube não possuía processos claros de gestão e apresentava números alarmantes de déficit operacional, dívidas em constante crescimento, receitas estagnadas e atrasos em pagamentos de salários e fornecedores em todas as áreas.

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Além disso, eles explicam que o Vasco enfrenta o quarto rebaixamento de sua história, algo que gera queda na receita, impacto direto no marketing e uma menor visibilidade nos ativos. Outro ponto destacado são as sedes: Calabouço, Lagoa e São Januário, que segundo os colaboradores necessita de intervenções emergenciais. Com isso, eles destacam as seis premissas do planejamento da gestão. Clique aqui e confira as o plano de ação do clube completo.

Orgulho e Reencontro com Nossa História, Valores e TradiçõesReestruturação AdministrativaReestruturação FinanceiraReestruturação e modernização do FutebolRevitalização do PatrimônioReforma do Estatuto

O clube também definiu 10 objetivos para os primeiros 100 dias da administração e estabeleceu 48 metas, em alusão ao título de 1948 (Copa dos Campeões da América, pelo Expresso da Vitória). Entre elas, o clube calcula ter alcançado 46%, e os outros 48% seguem em andamento neste triênio. Outros 10% tiveram que ser adiados e ainda não foram realizads.

1. Estar entre as cinco maiores receitas do Brasil2. Aprimorar nosso patrimônio3. Reestruturar o endividamento do Vasco da Gama4. Equacionar o fluxo de caixa de curto prazo5. Recuperar a tradição nos Esportes Olímpicos6. Futebol forte e vencedor7. Reformar o Estatuto8. Criar um Plano Rígido de Integridade9. Resgatar o DNA Social do Clube10. Simplificar a vida associativa do sócio e do torcedorDireção avalia que 46% das metas foram atingidas (Reprodução)Com o rebaixamento, o clube teve uma queda brusca na receita e reduziu em 30% a folha salarial de seu elenco e em 40% de funcionários do futebol. Nesta reestruturação, também houve uma reformulação na comissão técnica e os novos jogadores contratados seguem o modelo com metas de produtividade e bônus de resultado.