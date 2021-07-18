Vasco aposta no bom retrospecto em casa para tirar a invencibilidade do Náutico e entrar no G4 da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Depois de um início irregular de Série B, o Vasco abriu uma sequência de três jogos sem perder no campeonato. Para confirmar a boa fase e entrar no G4 pela primeira vez, o time terá pela frente um grande desafio: derrotar o líder invicto Náutico. O Timbu é a sensação da competição com sete vitórias, quatro empates e um futebol ofensivo e dominante.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO duelo contra os pernambucanos encerra a sequência de três jogos contra os primeiros colocados. Até o momento, o Cruz-Maltino somou quatro pontos em dois jogos diante de Sampaio Corrêa e Coritiba. Com 17 pontos e um de saldo, uma simples vitória coloca o time na zona de acesso à elite do futebol brasileiro neste domingo. O CRB também tem 17, porém menos um de saldo, e enfrenta o Vila Nova, no Rei Pelé.

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- Independentemente da mudança de plataforma de jogo, desde o jogo contra o Avaí, o Vasco tem 62% de aproveitamento, que é praticamente um aproveitamento de líder do campeonato. O que pesa ainda são as quatro primeiras rodadas, especialmente os dois jogos em casa, contra Operário e Avaí, quando não pontuamos. Agora queremos manter o aproveitamento e de líder - disse Alexandre Pássaro em coletiva, e emendou.

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- Na verdade, sabemos que temos pontuação e desempenho abaixo do esperado. O que vai nos fazer melhorar é o nosso trabalho, nossa crença e nosso esforço de que vamos chegar ao final da Série B com o acesso à Série A. De nada adiantaria ter agora a pontuação e, no final, não chegar. No mundo ideal, queríamos começar e terminar no G-4. Mas a gente não controla tudo no futebol. Temos a convicção de que muito em breve essa curva vai se ajustar - analisou Pássaro.

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No retrospecto geral, do confronto o Vasco leva ampla vantagem sobre o Timbu, com 14 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas. Na Colina Histórica, o time pernambucano só conquistou uma vitória sobre os cariocas Algo que aconteceu em 2014, por 3 a 1, pelo Brasileirão, com gols de Clodoaldo, Ruy e Felipe; Leandro Amaral descontou. O último confronto entre as equipes também foi 3 a 1, mas em 2016, pela Série B, na Arena Pernambuco.Treinamento do Vasco no CT do Almirante (Rafael Ribeiro/Vasco)Para alcançar a vitória neste domingo, Cano continua a ser a esperança de gols da torcida vascaína. O argentino irá para o seu décimo sétimo jogo seguido e pode ser decisivo como nas duas últimas partidas. A tendência é que Cabo repita a escalação do empate com o Coritiba. A espinha dorsal usada no Carioca com um esquema mais reativo, apostando nos contra-ataques e com a presença de MT ao lado de Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel no meio.

Por outro lado, os volantes Romulo e Michel estão em fase de recuperação física e serão desfalques. Além deles, Lucão e Ricardo Graça irão disputar as Olimpíadas a partir do dia 22. Entre os relacionados, Bruno Gomes será opção no banco de reservas e Morato também está de volta depois de se recuperar de um edema muscular na coxa direita.