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Vasco apoia financiamento coletivo do projeto que visa imortalizar Barbosa no muro de São Januário

NegroMuro procura enaltecer as figuras pretas históricas através da arte urbana, de grafites geograficamente escolhidos de acordo com a relação do personagem com o local...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 17:54
Crédito: Reprodução/Negro Muro
O Vasco reafirmou, nesta terça-feira, em sua página oficial no Twitter que apoia financiamento coletivo do projeto gráfico "Negro Muro", que visa imortalizar Barbosa nos muros de São Januário. Vale destacar que o lendário ex-goleiro completaria 100 anos no dia 27 de março de 2021 e o clube carioca fez diversas homenagens ao arqueiro mais importante de sua história.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroCabe salientar que o projeto NegroMuro procura enaltecer as figuras pretas históricas através da arte urbana, de grafites geograficamente escolhidos de acordo com a relação do personagem com aquele local. Com isso, a homenagem a Barbosa iria exaltar um goleiro que sofreu com o racismo e foi taxado durante sua vida como o vilão da derrota do Brasil na Copa de 50.
> Vasco reforça DNA de luta contra o preconceito. Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
A ideia é que no Estádio de São Januário, um dos patrimônios históricos da cidade do Rio de Janeiro, a pintura de Barbosa se torne um ponto de visitação, eternizando o nome do goleiro. O financiamento coletivo tem o apoio de vascaínos famosos como o ator e apresentador Fábio Porchat e o carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira, Leandro Vieira.
> Os 100 anos do emblema maior do que é ser Vasco: Barbosa, presente!
No grafite, de acordo com o projeto, será instalada uma placa com um QR Code que vai direcionar pro site do NegroMuro com mais informações a respeito do goleiro negro. Atualmente, o financiamento atingiu 97% da meta para arrecadar o valor de R$ 39,8 mil. Para ajudar e conferir mais informações sobre o projeto, clique aqui.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Além da placa, o projeto informa que aquele que visitar o local e utilizar o QR Code também poderá comprar ingressos pro espetáculo “Barbosa” (previsto para o final do ano) e camisas do clube autografadas por vascaínos ilustres como a cantora Teresa Cristina.

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