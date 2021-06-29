Vasco apoia financiamento coletivo do projeto que visa imortalizar Barbosa no muro de São Januário

Crédito: Reprodução/Negro Muro

O Vasco reafirmou, nesta terça-feira, em sua página oficial no Twitter que apoia financiamento coletivo do projeto gráfico "Negro Muro", que visa imortalizar Barbosa nos muros de São Januário. Vale destacar que o lendário ex-goleiro completaria 100 anos no dia 27 de março de 2021 e o clube carioca fez diversas homenagens ao arqueiro mais importante de sua história.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroCabe salientar que o projeto NegroMuro procura enaltecer as figuras pretas históricas através da arte urbana, de grafites geograficamente escolhidos de acordo com a relação do personagem com aquele local. Com isso, a homenagem a Barbosa iria exaltar um goleiro que sofreu com o racismo e foi taxado durante sua vida como o vilão da derrota do Brasil na Copa de 50.

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A ideia é que no Estádio de São Januário, um dos patrimônios históricos da cidade do Rio de Janeiro, a pintura de Barbosa se torne um ponto de visitação, eternizando o nome do goleiro. O financiamento coletivo tem o apoio de vascaínos famosos como o ator e apresentador Fábio Porchat e o carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira, Leandro Vieira.

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No grafite, de acordo com o projeto, será instalada uma placa com um QR Code que vai direcionar pro site do NegroMuro com mais informações a respeito do goleiro negro. Atualmente, o financiamento atingiu 97% da meta para arrecadar o valor de R$ 39,8 mil. Para ajudar e conferir mais informações sobre o projeto, clique aqui.

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