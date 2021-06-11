Vasco anuncia Rodrigo Dias, ex-Sport, como novo gerente executivo das categorias de base

Crédito: Rodrigo Dias assina com o Vasco até o fim de 2023 (Divulgação/Sport Recife

O Vasco anunciou seu novo gerente executivo das categorias de base do futebol. Trata-se de Rodrigo Dias, que exercia a mesma função no Sport Recife. O profissional chega para substituir Carlos Brazil, que assinou com o Corinthians, e seu contrato será até o final de 2023, com o trabalho sendo iniciado já na próxima semana.

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Rodrigo Dias é nascido em Recife (PE) e tem muita experiência no futebol ao atuar em diversas funções como treinador, preparador físico e coordenador. Ele é bacharel em Educação Física pela Palm Beach Atlantic University, da Flórida (EUA) e já realizou um curso de Diretor Técnico pela ATFA (Associações de Treinadores de Futebol Argentino).

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Com profissional do futebol, iniciou sua caminhada nos Estados Unidos, onde trabalhou como treinador e preparador físico entre os anos de 2005 e 2010. No ano seguinte, voltou ao país e passou por clubes como Desportivo Brasil (SP).e Ypiranga (RS) antes de chegar ao Sport Recife, em 2014.

No rubro-negro pernambucano, Rodrigo fez um notório trabalho e aumentou o percentual de jovens promovidos ao profissional, vendas de atletas para o exterior, convocações para as Seleções Brasileiras de base e participações de destaque em competições nacionais.

Com a chegada do profissional, o Vasco pretende ampliar o seu conhecimento sobre jogadores do Nordeste. Um região de onde surgiram vários ídolos da história do Gigante da Colina: Ademir de Menezes, Vavá, Jorge, Ipojucan, Mazinho e Juninho Pernambucano.