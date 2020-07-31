Vasco anuncia reforços Ygor Catatau e Marcelo Alves para o Brasileiro

Crédito: Jogadores foram emprestados ao Cruz-Maltino (Imagem: Reprodução/Youtube

O Vasco terá o reforço de dois nomes para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em transmissão no YouTube, nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino anunciou oficialmente as contratações do atacante Ygor Catatau, de 25 anos, e do zagueiro Marcelo Alves, de 22 anos. Os dois têm os direitos econômicos vinculados ao Madureira e chegam por empréstimo até o final do ano.

O diretor executivo de futebol, André Mazzuco fez o anúncio e afirmou que a dupla chega para compor elenco, em uma competição que exigirá muita rotatividade.

– Temos que lembrar que teremos um calendário apertado. Sem tirar espaço dos meninos da base. Prezamos pelo desenvolvimento deles, mas temos espaço para fazer esse tipo de movimentação. É bacana ter o Ygor e o Marcelo – afirmou Mazzuco.

Catatau foi destaque no Tricolor Suburbano na disputa do Campeonato Carioca, em que foi o autor de três gols.

– Agradecer à oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito importante essa experiência para agregar – disse Ygor.

Já Marcelo revelou ser torcedor do clube e prometeu dedicação integral para conquistar um lugar na equipe.

– Muito feliz de assinar esse contrato. Vasco tem uma história muito linda e uma torcida muito apaixonada. Vou trabalhar forte para conquistar meu espaço aos poucos – disse Marcelo.Elogios do treinador

Mais cedo, em transmissão ao vivo com o LANCE!, o técnico Ramon Menezes fez uma avaliação da dupla, que não deve entrar em campo no jogo-treino contra o Volta Redonda, no próximo sábado. Para o treinador, os dois ainda precisam de um trabalho de condicionamento físico antes de serem testados.