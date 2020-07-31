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futebol

Vasco anuncia reforços Ygor Catatau e Marcelo Alves para o Brasileiro

Em transmissão ao vivo no YouTube, o executivo de futebol André Mazzuco apresentou os dois jogadores que chegaram do Madureira para a disputa do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 22:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 22:30
Crédito: Jogadores foram emprestados ao Cruz-Maltino (Imagem: Reprodução/Youtube
O Vasco terá o reforço de dois nomes para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em transmissão no YouTube, nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino anunciou oficialmente as contratações do atacante Ygor Catatau, de 25 anos, e do zagueiro Marcelo Alves, de 22 anos. Os dois têm os direitos econômicos vinculados ao Madureira e chegam por empréstimo até o final do ano.
O diretor executivo de futebol, André Mazzuco fez o anúncio e afirmou que a dupla chega para compor elenco, em uma competição que exigirá muita rotatividade.
– Temos que lembrar que teremos um calendário apertado. Sem tirar espaço dos meninos da base. Prezamos pelo desenvolvimento deles, mas temos espaço para fazer esse tipo de movimentação. É bacana ter o Ygor e o Marcelo – afirmou Mazzuco.
Catatau foi destaque no Tricolor Suburbano na disputa do Campeonato Carioca, em que foi o autor de três gols.
– Agradecer à oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito importante essa experiência para agregar – disse Ygor.
Já Marcelo revelou ser torcedor do clube e prometeu dedicação integral para conquistar um lugar na equipe.
– Muito feliz de assinar esse contrato. Vasco tem uma história muito linda e uma torcida muito apaixonada. Vou trabalhar forte para conquistar meu espaço aos poucos – disse Marcelo.Elogios do treinador
Mais cedo, em transmissão ao vivo com o LANCE!, o técnico Ramon Menezes fez uma avaliação da dupla, que não deve entrar em campo no jogo-treino contra o Volta Redonda, no próximo sábado. Para o treinador, os dois ainda precisam de um trabalho de condicionamento físico antes de serem testados.
– São jogadores que fizeram um bom Campeonato Carioca. O Marcelo é forte e de boa imposição física. Eles estão treinando e precisam trabalhar para recuperar toda a sua forma física. O Vasco tem toda condição e estrutura para esses jogadores estarem bem. Eles passaram uma semana realizando os protocolos e fazendo testes. O Ygor é um jogador de força e nesse período parado perdeu a força física, e estamos recuperando - comentou.

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