Vasco anuncia reapresentação para exames e testes nesta segunda; 16 atletas estão 'positivo' para COVID-19

Crédito: Bárbara Mendonça/LANCE!

O Vasco anunciou, na noite deste domingo, que os atletas vão se reapresentar em São Januário nesta segunda-feira, após dois meses e meio de atividades somente à distância. Em vídeo divulgado pela Vasco TV, o departamento médico do clube explica que serão feitos exames e testes, ainda não as atividades coletivas. Também foi revelado que 16 jogadores tiveram resultado positivo para o COVID-19. Estes seguirão em isolamento domiciliar.

- Amanhã, segunda-feira, estaremos em São Januário realizando mais uma bateria de exames para aqueles que estarão presentes e iniciaremos avaliações médicas e fisiológicas, que é o que está permitido pelas autoridades. Vamos fazer essa parte toda de exame médico, avaliação de fisioterapia e fisiológica. Não haverá treino propriamente dito. Vamos seguir o que está autorizado pela Prefeitura e pelos órgãos que regulam as atividades - afirmou o diretor médico do Cruz-Maltino, Marcos Teixeira.No vídeo, o Vasco informa ter feito diferentes testes em jogadores, membros da comissão técnica e nas pessoas que convivem na mesma casa que eles. Deste modo, os que estão infectados ainda não estarão no grupo que se reapresenta nesta segunda.

- Três atletas já tiveram contato e estão curados e, hoje em dia, observamos 16 atletas que vieram com exames positivos. Esses atletas são isolados do grupo, vão continuar fazendo exames seriados até que nós tenhamos certeza de que eles não podem mais transmitir esse vírus para o restante do elenco - explicou Marcos Teixeira, que completou:

- Temos certeza que o risco é menor do que se eles estivessem em casa. Estudo americano mostrou que a contaminação domiciliar representa 63% das contaminações de coronavírus. Então, uma vez que testamos todas as pessoas que moram com os jogadores e sabendo que em São Januário ele vai ter todo o protocolo de segurança, distanciamento e estará entre pessoas testadas, ele terá muito mais segurança do que estando em casa, eventualmente saindo para fazer alguma atividade ou sendo visitado por algum profissional estranho ao Vasco que não tenha esses cuidados de higiene - avalia.

O vídeo se concentra em profissionais da área de saúde. Também falam do processo que terá início nesta segunda-feira o coordenador científico, Marcos Cesar, e o fisioterapeuta Márcio Puglia.

O protocolo feito pelo Vasco inclui algumas medidas de destaque:

- Não utilização do vestiário.- Não alimentação no clube.- Locais de estacionamento pré-definidos.