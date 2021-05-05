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Vasco anuncia que realizará uma campanha virtual para a torcida escolher o novo nome do CT

Em seu site oficial, Gigante da Colina divulgou que a escolha do nome será realizado pelos torcedores em três etapas diferentes e que o início da eleição será divulgado em breve...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 20:14

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 20:14

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou, na noite desta quarta-feira, que realizará uma campanha para que os torcedores escolham o novo nome do Centro de Treinamento, localizado na Cidade de Deus, e utilizado diariamente pelo Futebol Profissional. Segundo o clube, a campanha virtual acontecerá em três etapas e o início da eleição será divulgado em breve.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B
Atualmente, o local é chamado de CT do Almirante desde a gestão do ex-presidente Alexandre Campello, que dirigiu o clube nos últimos três anos. Cabe salientar que o local foi inaugurado em setembro de 2020, e desde então o time profissional treina por lá.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Um dos nomes mais pedidos por parte da torcida nas redes sociais é do ex-goleiro Moacir Barbosa, que completaria 100 anos em 2021. Símbolo de resistência, o arqueiro foi um das figuras mais emblemáticas da história do Vasco, que sempre lutou contra a discriminação racial em sua história. No momento, ele dá nome a um dos campos do local.
Confira as fases divulgadas pelo Vasco da Gama
– Fase 1Os doadores do CT poderão sugerir nomes de forma aberta e uma Comissão do Club de Regatas Vasco da Gama fará a seleção de 10 destes nomes para avançarem à próxima fase.
– Fase 2Cada sócio-torcedor terá direito a um voto entre os 10 nomes selecionados anteriormente. Avançam para a fase final apenas os 2 mais votados.
– Fase 3Com os dois nomes selecionados na fase anterior, será aberta a votação para toda a torcida vascaína escolher o novo nome do CT do Vasco.

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